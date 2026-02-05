美啟動「鍛造倡議」 阻北京稀土武器化

記者廖子杰／綜合報導

美國4日召開涵蓋55個國際夥伴的「關鍵礦產部長級會議」，宣告以「鍛造倡議」（FORGE Initiative）架構，正式啟動關鍵礦產多元化布局，藉此抗衡中共在稀土等重要戰略物資的壟斷地位，以及將其「武器化」的潛在風險。

攜55國際夥伴 抗「中」壟斷

美國國務院4日於華府主辦「關鍵礦產部長級會議」，聚集全球合作夥伴進行戰略協調；共有來自澳洲、加拿大、韓國、日本、菲律賓、印度、烏克蘭、約旦、哈薩克和肯亞等54個國家，以及歐盟執委會代表與會。會中決議由南韓出任「鍛造倡議」首任主席國，任期至今年6月。

美方提出以既有的「礦產安全夥伴關係」（MSP）為基礎，組建全新加強版「鍛造倡議」架構，持續深化各夥伴國的合作交流，並透過對關鍵礦產設立價格底線等機制，防止北京當局透過傾銷與壓低價格手段，削弱西方採礦企業的競爭力。

中共是當前全球最大稀土生產國，長期主導關鍵礦物供應鏈，主持會議的美國務卿盧比歐直言，若關鍵礦產「高度集中於單一國家之手」，恐使其淪為地緣政治槓桿工具，也容易因疫情或政治動盪等因素，面臨供應中斷危機。為此，他敦促各方持續緊密合作，盡快降低對中國大陸稀土供應鏈的依賴。

美歐日建立關鍵礦產夥伴關係

同日，美國、歐盟與日本也宣布建立關鍵礦產夥伴關係，將共同採取重要行動，提升關鍵礦產領域韌性。美國貿易代表署（USTR）聲明指出，這份夥伴關係旨在推動協調貿易政策與相關機制，降低關鍵礦產供應鏈脆弱性，同時向外界展現美歐日正致力為關鍵礦產優惠貿易開創新模式。

美國總統川普2日宣布啟動關鍵礦產儲備「金庫計畫」（Project Vault），提升美國國家級儲備，如今再透過「鍛造倡議」國際結盟，力求打破中共在戰略物資的壟斷地位。

美國攜手55個國際夥伴啟動「鍛造倡議」框架，強化關鍵礦產供應鏈彈性。（達志影像／路透社）

盧比歐呼籲全球關鍵礦產領域夥伴緊密合作，擺脫對「中」依賴。（達志影像／美聯社）