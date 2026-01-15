美啟動232條款 加徵部分半導體25％關稅

美國總統川普發布對半導體課稅的公告，援引1962年《貿易擴展法》第232條，對輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片，和超微（AMD）MI325X等特定先進半導體加徵25％關稅。川普揚言，將對更廣泛半導體產品祭高額關稅，這部分仍有待與台灣完成貿易談判後，再行定奪。

據了解，川普發布對半導體課稅的公告採取兩階段課稅，第一階段主要針對高階晶片和內含高階晶片的半導體產品課徵25％關稅，但特定用途可豁免；第二階段，就未在180天內達成貿易協議的國家，不排除擴大半導體課稅適用範圍。

廣告 廣告

川普14日宣布，對輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片，和超微（AMD）MI325X等特定先進半導體加徵25％關稅。去年12月，川普允准輝達向大陸出口H200，條件是讓政府「抽成」（分潤）25％，此次加徵關稅實際上就等於抽成。

白宮發布的「事實清單」明言，新關稅是針對H200和MI325X，而未來川普可能對更廣泛半導體及其衍生產品加徵關稅，以提高國內製造的誘因。川普簽署公告於美東時間15日凌晨0時1分生效。

美國商務部14日也公布修訂規則，有條件允許對大陸出口H200、MI325X及類似晶片。而據「日經亞洲」15日報導，大陸正著手制定相關規則，規範陸企可向輝達購買晶片的數量。

白宮幕僚祕書夏夫（Will Scharf）表示，新宣布的關稅將適用於「經美國轉運到其他國家」的晶片，而不適用於美國國內使用的晶片。路透先前引據白宮官員表示，H200將從製造地台灣先運往美國，並以關稅方式徵收25％的分潤金，而晶片會接受美國官員安全審查，然後再出口到大陸。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，如何認定輸美產品符合豁免用途，需要等美方海關進一步提供細節。此外，公告內也重申美方對於投資換取關稅抵減、限期達成貿易協議的要求，應該是美國有意升高貿易談判的壓力。李益甄認為，面對第二階段半導體課稅的不確定性，台美貿易協議達成與否、條件如何，是台廠近期必須密切關注的重點。

勤業眾信稅務部會計師洪以文表示，這類產品原本多為零關稅，美國宣布新政策後，產業界須思考如何應對關稅提高，萬一競爭對手輸美享較低關稅，廠商可能得調整產地或改變產品供應型態，以爭取列入豁免名單。