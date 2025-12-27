美善力量傳承 高雄鳳山青年歲末祝福

睽違兩年的青年場歲末祝福，今年首次移至鳳山靜思堂舉行，以光復救災的鏟子超人 作為號召、結合永續循環經濟場域、及蔬食市集，吸引年輕人共襄盛舉。

「卡加布列島，聽到什麼聲音。」

國家警報聲響起，原來是無常的警報，回顧花蓮光復受災，鏟子超人湧入，鳳山青年歲末祝福，因此就以” 島嶼同心 鏟起希望”作為主題。

慈濟志工 蔡雅純：「就是藉著這超人的意象，其實想要傳遞的是，人人都可以是超人，不一定要等到災難發生的時候。」

年輕人籌辦的歲末祝福，用他們的方式深入慈濟。

青年志工 潘信安：「這次特別加入 本來在網路上，會看到對慈濟的誤解跟質疑，並且用大藏經來回應。」

慈濟志工 周子喬：「慈濟的儀軌我們還是有保留，但是我們會讓大家更了解慈濟，沒有因此停下腳步，而我們也需要更多年輕人加入。」

志工利用回收丹寧布，製做錢包伴手禮，造型是災區最暖心的慈濟餐盒。

慈濟志工 何芙蓉：「真的是超人的錢包，我們裡面有4種鏟子超人的吊飾。」

結合蔬食市集、與永續循環經濟場域的活動，吸引民眾前來，連青年局長都來取經。

高雄市青年局長 林楷軒：「這也是我為何，今天要特地來學習，因為慈濟的青年志工，他們行動力跟組織力非常強大，這個觀念也是要導入，我們的青年志工，因為青年局，也有一個業務是青年志工。」

透過歲末祝福，號召年輕人站出來，將愛化為日常行動，人人都能是超人！

