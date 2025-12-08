美喆-KY 11月營收持平

財經中心/綜合報導

國際石塑地板製造業者美喆國際（8466）11月合併營收達1.93億元，較上月營收減少3.4％。累計2025年1至11月合併營收為28.74億元，較去年同期減少18.1％。

美喆-KY表示，11月營收持續受到歐洲主要客戶在年末船期調整與採購節奏影響，使整體訂單出貨安排較為謹慎，美喆-KY除了仍積極與既有客戶協調新年度採購計畫，亦同步與美洲地區新客戶進行產品送樣，目前已看見歐、美地區客戶接單動能已逐步回升，皆有助於帶動後續訂單能見度改善，不僅如此，集團持續深化產品技術與供應鏈效率，以強化SPC、LVT石塑地磚產品市場競爭力，有助於創造未來整體營運良好表現。

美喆-KY指出，隨著過去幾年SPC市場滲透率快速拉升，為全球地材市場長期成長產品之一，且美喆-KY旗下客戶越趨於著重產品差異化與供應穩定性，使集團積極強化產品技術與研發深度，持續推出具市場差異化的新產品線，加上，旗下SPC石塑地磚產品具防水、防潮、安裝便利與高穩定性等特點，並以更高的耐磨性與設計感滿足不同商用與住宅場域應用，可望持續深化與客戶合作黏著度，創造整體營運良好穩定性。

展望未來，美喆-KY將持續秉持「創新研發、誠信製造、穩健經營」的核心理念，深化與大型零售通路及經銷商客戶的合作關係，同時積極拓展新客戶合作機會，此外，除強化與大型零售通路與經銷商等客戶之合作深度，並積極拓展新客戶合作，憑藉旗下SPC、LVT石塑地磚產品具備立體對花壓紋技術，持續推進產品研發與花色設計創新，並同步優化產能配置與供應鏈管理，提升交付彈性與成本效率，進一步強化整體營運競爭力，有助於集團未來營運注入穩定成長動能。