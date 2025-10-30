美喬治亞州薩凡納港9月貨櫃量較去年同月增8％

根據英國航運相關網站引述，美國喬治亞州薩凡納港（Port of Sa-vannah）今（二○二五）年九月貨櫃量達四十八萬六千TEU，較去年同月增加八％（增加三萬五千二百八十TEU），今年七月至九月期間，貨櫃量累計近一百四十萬TEU，較去年同期成長四點七％。

薩凡納港港務局總裁兼執行長林奇（Griff Lynch）表示，他們專注於碼頭、鐵路、卡車進出口及堆場作業，為客戶提供卓越績效。五十分鐘的雙卡車周轉時間及廿二小時的鐵路滯留時間，顯示運作具有一定穩定性。

薩凡納港在鐵路貨運也創下新高：九月鐵路轉運量五萬一千二百三十五TEU，較去年同月增加廿一％。阿巴拉契亞區域港口（Appalachian Regional Port）也獲得得強勁成長，轉運量較去年同月增四十八％，至四千四百五十三TEU；而梅森巨型鐵路碼頭（Mason Mega Rail Terminal）則處理四萬六千七百八十二TEU，較去年同月增加十九％。