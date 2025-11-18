美嗑藥休班機師險關發動機 法官判無須再入獄

（中央社波特蘭17日綜合外電報導）美國阿拉斯加航空公司前機師愛默生2023年在休班期間搭乘一架航班時，受前幾天服用迷幻蘑菇影響，在駕駛艙內試圖關閉發動機，一名聯邦法官今天裁定他無須為此入獄服刑。

美聯社報導，俄勒岡州波特蘭聯邦地區法院法官巴吉歐（Amy Baggio）判處愛默生（Joseph Emerson）已服刑期與3年獄後監督，結束了這起引發關注的案件，此案凸顯了駕駛艙安全以及對機師提供更多心理健康支持的必要性。

聯邦檢察官原本要求判處1年有期徒刑，但愛默生的律師尋求緩刑。

巴吉歐說：「機師並不完美。他們也是人。他們是普通人，所有人有時候都需要幫助。」

2023年10月22日，愛默生在非值勤時間坐在駕駛艙搭乘從華盛頓州艾弗雷特（Everett）飛往舊金山的地平線航空（Horizon Air）班機時試圖關閉飛機發動機，隨後由機組人員制伏。這架班機載有80多人，最後改道降落在波特蘭。

愛默生向警方供稱，他是因為一名朋友最近過世而感到心情低落，兩天前曾服用迷幻蘑菇，有40個多小時沒有睡覺。他說，他以為自己在作夢，試圖透過拉著兩個紅色手柄讓自己醒來，這兩個手柄會啟動滅火系統並切斷發動機燃油。

他遭監禁46天並於2023年12月獲釋候審，條件包括接受心理健康服務、遠離毒品與酒精，且不得靠近飛機。

他的律師李威（Ethan Levi）指出，他當事人的行為是「源於未經治療的酒精使用疾患」。李威說，愛默生當時在喝酒，「因為自制力降低」而接受迷幻蘑菇。

他又說，愛默生服完刑後接受治療，目前持續保持戒酒狀態。

巴吉歐說，此案具有警示意義。在她宣判前，愛默生對自己造成的傷害感到懊悔。

他在法庭上說：「我不是受害者。我之所以站在這裡，是我自己行為導致的。我可以告訴大家，這起非常悲劇的事件迫使我成長。」

2023年那架地平線航空航班的機師之一柯茲奧爾（Alan Koziol）說，他不認為愛默生是出於惡意，他看起來「更像一隻受困的動物，而不是能控制自己能力的人」。柯茲奧爾說，雖然機師肩負「巨大責任」，他也希望看到航空業變得更開放，讓機師能尋求心理健康護理。

來自加州普萊森特希爾（Pleasant Hill）的愛默生，今年9月已依與檢察官達成的協議，對所有指控認罪或採取不抗辯。

他被聯邦法院以妨礙機組人員職責罪起訴。俄勒岡州的州級起訴書則另以83項危害他人安全罪及一項危害飛機安全罪起訴他。

州法院先前已判處愛默生50天有期徒刑，可折抵已服刑期，外加5年緩刑、664小時社區服務（其中一半可於他自行成立的機師健康非營利機構執行），以及超過6萬美元（約新台幣189萬元）賠償金，幾乎全部支付給阿拉斯加航空集團（Alaska Air Group）。他也必須遵守不得吸毒、飲酒及接受心理健康治療等規定，並不得接近飛機。（編譯：張曉雯）1141118