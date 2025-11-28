美嘉手納基地MQ-9 完成滑行道起降

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」25日報導，美國空軍駐沖繩嘉手納基地1架MQ-9無人機，於10月上旬首度運用滑行道完成起降作業，展現MQ-9操作潛力，同時藉此驗證「彈性戰鬥部署」（ACE）概念。

夜間演訓 實際驗證ACE概念

美空軍近日證實，這架隸屬第319遠征偵察中隊的1架MQ-9，於10月8日夜間執行「利馬非標準緊急撤離計畫」（Project Lima BEAN）演訓，運用嘉手納基地L滑行道（taxiway lima）完成起降，除展現MQ-9可在更具挑戰性的場地、運用較短滾行距離起降的能力，也實際驗證ACE概念、提升戰時生存性的核心目標。

廣告 廣告

美空軍還說，該架MQ-9在由嘉手納基地官兵操作升空後，操控權隨即移交予美國本土官兵，透過遠端操控模擬執行後續任務及降落流程，在測試全新操作程序的同時，也再度驗證美軍全球協同作業能力。

提升戰備能量 嚇阻潛在威脅

報導強調，MQ-9先前已在全球多個區域，展示分散式部署及起降彈性，如今則在印太區域地區基地進行類似演訓，有效模擬機場跑道受損狀態下，轉場小型前進基地的環境，進而擴大實踐ACE概念。第319遠征偵察中隊MQ-9飛官傅佛德中尉也直言：「我們正嘗試操作一些非標準流程，逐步建立起新的標準技令」，凸顯美空軍持續透過提升部隊靈活性和機動性，提升戰備能量、嚇阻印太地區潛在威脅。

美MQ-9透過運用滑行道起降流程，驗證「彈性戰鬥部署」概念並拓展作業彈性。（取自DVIDS網站）

MQ-9在升空後隨即由美國本土官兵接手操作，模擬執行任務。（取自DVIDS網站）