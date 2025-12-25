美因「限制言論自由」制裁歐盟高官 歐盟：將采取報復
（德國之聲中文網）針對美國政府向歐盟前專員蒂埃裡·布雷東（Thierry Breton）及其他歐洲公民實施的入境禁令，歐盟委員會威脅將采取報復措施。該機構在布魯塞爾表示，嚴厲譴責美方的這一決定，並已要求美方作出“澄清”。
歐盟委員會在談及《數字服務法案》（DSA）時聲明，如有必要，將“迅速且果斷地采取行動，捍衛我們的監管自主權，抵御不正當的干預”。法國總統埃馬克龍也指責美國試圖通過“恐嚇與脅迫”來“削弱歐洲的數字主權”。
被“迫”審查？
法國人布雷東曾任職於歐盟委員會直至2024年，被視為《數字服務法案》的設計師。該法案規定，所有互聯網平台必須“立即”刪除“非法內容”。若有違反，谷歌（Google）、Meta和X等在線巨頭將面臨高達數十億歐元的罰款。
特朗普領導的美國行政當局則將該法案視為對言論自由的攻擊。美國國務卿盧比奧認為，美國的社交平台正被迫進行“審查、去貨幣化處理以及壓制不被（歐洲）歡迎的美國言論”。
歐盟委員會對此反駁稱：“我們的數字規則確保了所有企業都能在安全、公平的環境下競爭，且執行過程不存在任何歧視。”歐盟強調，言論自由是歐洲的基本權利之一，也是歐盟與美國及其他民主國家共同擁有的核心價值。
目前尚不清楚歐盟具體將如何反擊美國的入境禁令。可能的選項包括削減與美國在特定領域的合作；若爭端進一步升級，也不排除采取經濟反制措施。
HateAid負責人亦列入名單
除前專員布雷東外，德國非營利組織HateAid的兩位負責人安娜-萊娜·馮·霍登伯格（Anna-Lena von Hodenberg）和約瑟芬·巴隆（Josephine Ballon）也受到了簽證限制。此外，入境禁令的名單還包括總部位於美國的“打擊數字仇恨中心”（CCDH）的英國籍主管伊姆蘭·艾哈邁德（Imran Ahmed），以及“全球虛假信息指數”（GDI）創始人克萊爾·梅爾福德（Clare Melford）。這些人士和機構均致力於打擊網絡仇恨言論及虛假信息。
德國外交部長瓦德富爾稱美方的措施“不可接受”。這位基民盟政治家強調，《數字服務法案》確保了“線下違法的事實，在線上同樣屬於違法”。
德國司法部長斯特凡妮·胡比希（Stefanie Hubig）則指出：“HateAid致力於為網絡非法仇恨言論的受害者提供支持。”她表示，將此類行為稱為“審查”是對法治體系的歪曲。這位社民黨人明確表態：“德國和歐洲在數字空間的生存規則，不會在華盛頓被決定。”
（德新社、法新社、路透社）
作者: 德正 (德新社、法新社、路透社)
其他人也在看
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 86
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 317
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 5 小時前 ・ 23
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 95
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 360
就是要藍白合？國民黨新竹市黨部認挺高虹安 盼「這人」知所進退
即時中心／潘柏廷報導新竹市長高虹安，擔任立委期間涉詐領助理費，原一審認定其犯貪污罪，但二審則判決撤銷，也讓高虹安日前依法復職；隨著2026年新竹市長選舉不到一年的時間，國民黨前發言人何志勇近日也宣布參選，且高虹安也尚未恢復民眾黨的黨籍，讓新竹市長是否能藍白合成外界關注的議題。對此，國民黨新竹市黨部主委王志豪今（25）日也坦言，支持高虹安連任為目標，更相信以何志勇的睿智會有所考量知所進退。民視 ・ 6 小時前 ・ 15
「倒閣、彈劾總統」支持度驚人！他揭潛台詞
[NOWnews今日新聞]根據《震傳媒》公布最新時事民調，有關在野發動倒閣、談彈劾總統2議題，均有逾4成國人贊成；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，陳東豪表...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 21
藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊
台灣民意基金會23日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨38.4%，較上月增7.3％、國民黨20.6％，較上月減5.2％，民眾黨16.7%、較上月增2％。前立委蔡正元今（24）日說，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，推卸問題恐讓選舉大敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 132
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 24
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 5
高虹安2026連任對手？學者分析綠營「空降」參選：兩人的態度是關鍵
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導新竹市長高虹安涉詐領助理費，日前高院二審認定貪污部分無罪後，開始力拼2026市長連任。針對民進黨可能推派人選，銘傳大學...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 35
賴清德公開痛批藍白不審預算 林沛祥指邏輯混亂：把立院與憲法視為敵人與災難
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導總統賴清德今（25）日針對中央政府總預算及國防特別預算審查在國會卡關，公開痛批藍白「公開說支持國防預算，卻又用各種理...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
藍提案大法官憲判無效 綠委怒轟：藍白立院獨裁！公開表演「我就是比你大」
[Newtalk新聞] 藍白立委聯手三讀通過修正《憲法訴訟法》部分條文，憲法法庭19日判決《憲法訴訟法》修法違憲失效，國民黨團22日到北檢按鈴告發大法官，23日還提出並通過「大法官憲法判決無效」的決議案。對此，民進黨立委王定宇直言，林楚茵痛批藍白立院獨裁，公開表演「我就是比你大」的政治意志，王定宇狠酸「花蓮王」在台灣稱帝了。 民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白在程序委員會已擋下立委赴中必須報備的法案770 次、國防預算4次、行政院版財劃法5次，甚至提出更荒謬的提案，竟主張立法院的表決可以直接否定憲法法庭的判決效力，換句話說，只要立法院認為無效，憲法判決就可被無視，立法院的權力何時變得如此強大，竟能凌駕憲法之上？ 王定宇直呼國際級笑話，中國國民黨竟然用黨團提案，想用立法院的決議案直接宣告「憲法判決」無效，用立法院決議來否決具備憲法位階的憲法判決，這笑話應該是中國國民黨團總召傅崐萁「花蓮王」直接在台灣稱帝了！ 林楚茵痛批，國民黨居然想用一紙「決議」宣布大法官判決無效，真的看傻了，這早就不是法律問題，而是在公開表演「我就是比你大」的政治意志。 「藍白每次罵人都是自我介紹！」，林楚茵直言，藍白嘴上新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！
行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌說，26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。政治評論員吳靜怡表示，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡
（中央社柬埔寨暹粒24日綜合外電報導）受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
等了快1個月！ 宏都拉斯選委會宣布阿斯夫拉當選總統｜#鏡新聞
歷經將近一個月的波折，宏都拉斯總統選舉結果終於出爐！該國選舉委員會昨天（12/24）宣布，右翼的「國家黨」候選人阿斯夫拉正式當選總統。阿斯夫拉過去不只獲得美國總統川普支持，選前還說要和台灣恢復邦交。然而，親中的執政黨籍國會議長已經嗆聲，說不會接受選委會宣布的結果。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話