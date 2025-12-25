美因「限制言論自由」制裁歐盟高官 歐盟：將采取報復

（德國之聲中文網）針對美國政府向歐盟前專員蒂埃裡·布雷東（Thierry Breton）及其他歐洲公民實施的入境禁令，歐盟委員會威脅將采取報復措施。該機構在布魯塞爾表示，嚴厲譴責美方的這一決定，並已要求美方作出“澄清”。

歐盟委員會在談及《數字服務法案》（DSA）時聲明，如有必要，將“迅速且果斷地采取行動，捍衛我們的監管自主權，抵御不正當的干預”。法國總統埃馬克龍也指責美國試圖通過“恐嚇與脅迫”來“削弱歐洲的數字主權”。

被“迫”審查？

法國人布雷東曾任職於歐盟委員會直至2024年，被視為《數字服務法案》的設計師。該法案規定，所有互聯網平台必須“立即”刪除“非法內容”。若有違反，谷歌（Google）、Meta和X等在線巨頭將面臨高達數十億歐元的罰款。

特朗普領導的美國行政當局則將該法案視為對言論自由的攻擊。美國國務卿盧比奧認為，美國的社交平台正被迫進行“審查、去貨幣化處理以及壓制不被（歐洲）歡迎的美國言論”。

歐盟委員會對此反駁稱：“我們的數字規則確保了所有企業都能在安全、公平的環境下競爭，且執行過程不存在任何歧視。”歐盟強調，言論自由是歐洲的基本權利之一，也是歐盟與美國及其他民主國家共同擁有的核心價值。

目前尚不清楚歐盟具體將如何反擊美國的入境禁令。可能的選項包括削減與美國在特定領域的合作；若爭端進一步升級，也不排除采取經濟反制措施。

HateAid負責人亦列入名單

除前專員布雷東外，德國非營利組織HateAid的兩位負責人安娜-萊娜·馮·霍登伯格（Anna-Lena von Hodenberg）和約瑟芬·巴隆（Josephine Ballon）也受到了簽證限制。此外，入境禁令的名單還包括總部位於美國的“打擊數字仇恨中心”（CCDH）的英國籍主管伊姆蘭·艾哈邁德（Imran Ahmed），以及“全球虛假信息指數”（GDI）創始人克萊爾·梅爾福德（Clare Melford）。這些人士和機構均致力於打擊網絡仇恨言論及虛假信息。

德國外交部長瓦德富爾稱美方的措施“不可接受”。這位基民盟政治家強調，《數字服務法案》確保了“線下違法的事實，在線上同樣屬於違法”。

德國司法部長斯特凡妮·胡比希（Stefanie Hubig）則指出：“HateAid致力於為網絡非法仇恨言論的受害者提供支持。”她表示，將此類行為稱為“審查”是對法治體系的歪曲。這位社民黨人明確表態：“德國和歐洲在數字空間的生存規則，不會在華盛頓被決定。”

（德新社、法新社、路透社）

作者: 德正 (德新社、法新社、路透社)