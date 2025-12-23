美國《TIME時代雜誌》票選2025最佳韓劇TOP 10出爐：《苦盡柑來遇見你》無懸念冠軍+獲高評讚譽！《暴風圈》拿下第4、這部人氣火爆夯劇竟未入榜….
【文/少女心文室】隨著2025即將結束，許多年度榜單陸續出爐！外媒權威美國《TIME時代雜誌》在近期公佈2025年度榜單，票選出2025最佳韓劇TOP10！催淚神劇《苦盡柑來遇見你》無懸念拿下冠軍！不過令人意外的是，人氣火爆夯劇《外傷重症中心》並未入榜，TIME在報導中也特別指出，在他們票選期間，有幾部熱門夯劇還在播或是未播，包括《一吻爆炸》、《等待京道》、《模範計程車3》，以及玄彬重磅回歸大劇《韓國製造》則會參與成明年榜單評選！趕緊一起來看TIME票選的2025年度榜單吧！
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 1：《苦盡柑來遇見你》
Netflix催淚神劇《苦盡柑來遇見你》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第1名！《苦盡柑來遇見你》由IU李知恩與朴寶劍聯袂主演，刻劃跨世代家庭故事，導演表示：「這是向我們的長輩世代致敬，也是對踏入社會的兒女們鼓勵之歌，我們希望這部劇能打破許多隔閡！」TIME雜誌在報導中寫下評語：「近年來，韓劇在主題上越來越多元化，從《Moving異能》這樣的超級英雄劇到《背著善宰跑》這樣的愛情劇，湧現了許多十年來最優秀的作品。然而，今年最佳韓劇也是年度最佳電視劇之一，僅用現實生活中的素材，講述了優美動人、引人入勝的故事，任何人都能把奇幻的東西描繪得非凡，但要在不失其複雜性和質感的前提下，把平凡的事物演繹得非凡，這才是真正難能可貴的成就！」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 2：《我死的一週前》
大黑馬劇《我死的一週前》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第2名！該劇由孔明、金敏荷共譜虐心羅曼史！劇情以高中校園生活展開！17歲，我燦爛的初戀，男女主雙向暗戀彼此，但都還沒有向對方告白，男主就死亡！TIME雜誌在報導中寫下評語：「其故事設定看似簡單，但其實暗藏玄機，這部劇以令人心碎的平衡感，展現了熙完和攬圩青春高中時光，還有重大創傷的轉變，從青澀少女到深陷抑鬱的心境。優秀的故事往往以主角的轉變作為結尾，《我死的一週前》細膩入微地刻畫熙完從失去活下去的意志到最終相信治癒的轉變過程，這部劇堪稱韓劇療癒心靈、撫慰人心的佳作。」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 3：《魷魚遊戲3》
Netflix大型IP韓劇《魷魚遊戲3》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第3名！《魷魚遊戲3》該劇多達三季劇情，第一季造成世界現象級追劇熱潮，成為相當經典的作品，不過後續兩季評價每況愈下！不少劇迷評價似乎沒有拍後兩季的必要性，不過第三季結局最後找來國際巨星「凱特布蘭琪」重磅現身，成為畫片女大打出手+甩巴掌！留下開放式結局，讓各界猜測有望拍番外篇或是海外版本，留下懸念伏筆。TIME雜誌在報導中寫下評語：「如果說這份榜單上的某些韓劇為我們提供了一個逃離現實反烏托邦殘酷現實的避風港，《魷魚遊戲》毫不避諱地展現資本主義最令人作嘔的結局，它最終帶給我們的希望，與其說是理所當然的保證，不如說更像是一份禮物。」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 4：《暴風圈》
Disney+大製作韓劇《暴風圈》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第4名！該劇由演技派男女神全智賢、姜棟元主演，該劇為諜報動作故事，劇情講述神祕特務和出色外交官強強聯手，揭露威脅朝鮮半島未來穩定的攻擊背後的真相，是一部關於暗殺行動、政治角力、權謀算計、和間諜特務故事！該劇為Disney+大製作內容，但並未反映在訂閱戶數上，更有爭議性話題，讓該劇有「雷聲大雨點小」評價。TIME雜誌在報導中寫下評語：「儘管《暴風圈》有時會陷入過於複雜的政治陰謀，但當劇情反轉奏效時，卻又引人入勝，這部影集是少有嘗試探討現代地緣政治緊張局勢的韓劇，雖然《暴風圈》在宏大的政治劇情上未能完美收官，但它始終沒有偏離其核心的史詩愛情故事。」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 5：《未知的首爾》
人氣韓劇《未知的首爾》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第5名！《未知的首爾》由朴寶英與朴珍榮主演！劇情主軸圍繞在一對「雙胞胎姐妹花」，兩人除了長相之外，其他所有的一切都不同，兩人分別住在鄉下與首爾，之後決定用「交換人生」的謊言，來尋找真正的愛情和人生。TIME雜誌在報導中寫下評語：「『任何為了生存而做的事情都需要勇氣。』這種打破偏見的概念正是《未知的首爾》這部生活劇的核心，該劇將許多棘手議題，包括如何與殘疾共處、職場性騷擾以及如何走出喪親之痛，巧妙地融入到劇情人際關係中，人物和場景的多樣性賦予了這些主題一種普世性，既包容又感人至深。」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 6：《機智住院醫生生活》
《機智醫生生活》衍生劇《機智的住院醫生生活》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第6名！《機智的住院醫生生活》由高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元主演，帶來MZ世代的青春機醫生活，故事背景從觀眾熟悉的律帝醫院轉移到分院鍾路律帝醫院，並聚焦在「婦產科」，講述婦產科患者們的故事！TIME雜誌在報導中寫下評語：「《機智住院醫生生活》是一部劇情簡潔明了的醫療劇，其精妙之處在於製作手法，尤其是創作者巧妙地將故事與韓國的生育危機以及劇集世界觀的拓展聯繫起來。這部韓劇不僅有眾多《機智醫生生活》中深受喜愛的角色客串，為觀眾帶來了優秀的娛樂效果。這真是個絕妙的選擇。」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 7：《流氓讀書會》
校園劇《流氓讀書會》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第7名！《流氓讀書會》由高顏值男神黃旼炫領銜主演，劇情講述高中生尹佳敏，從小就不會讀書，雖然很認真作筆記讀書，但成績始終吊車尾，認為運動有助於集中精神的他，從小就每天運動鍛鍊健身，沒想到意外練出驚人敏捷身手，成為一名打架王高手！TIME雜誌在報導中寫下評語：「在充斥著黑暗扭曲動作劇的時代，《流氓讀書會》卻反其道而行之，巧妙地顛覆了許多該類型的套路，這部韓劇融合了《金牌特務》式的打鬥場面、充滿自嘲意味的配樂以及溫馨的家庭故事，講述了一個令人意想不到的感人故事，在整整十集的篇幅中始終保持著高水準。」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 8：《玉氏夫人傳》
古裝劇《玉氏夫人傳》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第8名！《玉氏夫人傳》由林智妍、秋英宇主演！劇情講述她飾演一介逃亡女奴「九德」，九德與原本自己侍奉的壞主人小姐發生問題後，展開逃亡，之後遇到新的善良小姐，更決定成爲其家族養女，但隨著這位善良小姐突發死亡，九德拋棄自己的名字，陰錯陽差換了身份，作爲新小姐過著第二人生！TIME雜誌在報導中寫下評語：「這部劇著重刻畫階級階級、性別規範和權力濫用等社會議題，歸根結底它講述的是一位女性的堅韌不拔，『人們就是喜歡聽窮人變幸福的故事，我們幻想那些永遠不會發生在我們身上的幸福日子，透過他人的遭遇來獲得滿足感。』的確如此，這也是該劇成功的主要原因之一。」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 9：《靈魂手指》
青春校園劇《靈魂手指》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第9名！《靈魂手指》翻拍改編自人氣網漫 《歐巴，你不會愛上我吧》男女主角由朴持厚、趙俊英主演！朴持厚飾演「宋雨妍」，該角色是一名在學校、家庭中常被忽視、自信心較低的普通女孩，因緣際會加入靈魂畫手社團後，逐步找回自己的聲音與顏色。TIME雜誌在報導中寫下評語：「網漫是韓劇常見的改編題材，但根據改編理念，漫畫的藝術風格並非總能在影集中完整保留。值得慶幸的是，《靈魂手指》韓劇版以其充滿活力的視覺語言保留了漫畫的大部分風格和個性，也保留了原作主題：即使你『平凡』相信自己也是一件很酷的事情。」
美國《TIME時代雜誌》2025最佳韓劇TOP 10：《槍口彼端》
Netflix火爆韓劇《槍口彼端》勇奪美國TIME雜誌評選的2025年度韓劇第10名！《槍口彼端》由雙男神金南佶、金英光領銜主演！本劇聚焦於槍支管制極為嚴格的韓國，隨著來路不明的非法槍械流入社會，各種槍擊事件頻繁發生，引發社會恐慌！TIME雜誌在報導中寫下評語：「該劇是一場思想實驗，身為美國人，這部劇對我來說或許有著更切身的現實意義，就像以學校為背景的韓國喪屍劇《殭屍校園》立刻讓我聯想到校園槍擊案一樣，《槍口彼端》也觸及了人們內心深處潛伏的恐懼和焦慮：在一個槍支比人口還多的國家，任何公共或私人空間都可能變成殺戮場，該劇闡述槍支管制為何如此重要，以及韓國應該繼續實行這項制度，最終呈現的是一部扣人心弦的動作犯罪劇，它始終緊扣這個主題直至劇終。」
以上就是外媒權威：美國《TIME時代雜誌》票選出來的2025年度最佳韓劇TOP 10，值得注意的是，大製作韓劇《暴風圈》、《魷魚遊戲3》觀眾們正反評價兩極皆上榜，但在劇迷間人氣夯劇《外傷重症中心》卻未入榜，實屬有些令人意外！不曉得這些韓劇你都追了嗎？也讓我們期待2026更多優秀的電視劇誕生！
