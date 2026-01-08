美國退群潮 限縮台灣國際參與
學者示警 川普外交路線轉向 大陸將取得更大的話語權 可能改變國際政治局面
美國總統川普將退出66個國際與聯合國機構，並稱這些組織「與美國國家利益背道而馳」。這種門羅主義作風，對原本就依靠美國的、被國際孤立的台灣，更不是好消息。國內學者普遍認為，雖然目前還不是孤立主義，但若川普持續抽身，台灣在國際的政治支持與發展空間將會受到限縮，特別是美國退出後，大陸在組織中的影響力將會更進一步。
彰師大副教授李其澤認為，多達66個國際與聯合國相關組織，涵蓋了氣候、性別、人權、發展、貿易與治理等領域，標誌著美國外交路線正從「制度型霸權」明確轉向一種帶有新門羅主義色彩的孤立主義。這種政策不僅是對多邊主義的不信任，更是對國際組織本身正當性的全面回撤。
長期以來，台灣能否以觀察員、特邀或技術性身分參與世界衛生、航空安全、氣候治理等國際組織，關鍵不在制度條文，而在於美國是否願意動用其政治影響力替台灣「撐開空間」。一旦美國選擇退出或弱化這些組織平台，其對台灣參與國際組織的「政治支持」便自然失效。
更嚴峻的是，川普退出的不只是象徵性組織，而是一整套以聯合國為核心的規範型國際秩序。當美國不再扮演規則維護者，甚至將氣候、性別、發展與人權視為「覺醒政治」。對台灣而言，這意味著原本僅存的「功能性參與」國際組織的空間，將面臨更大的壓縮，這對台灣而言，既是外交挑戰，也是對現存「多邊參與國際組織」策略的迫切警訊。
不過，政大外交系黃奎博教授評估，美國目前應還不到「孤立主義」，因為該主義不僅是減少國際參與，通常也避免涉入他國內部或國際糾紛，目前舉動大概仍在「美國第一或美國優先的現實主義」的範圍內。
他也進一步說明，以習近平近年強調「人類命運共同體」為其外交思想核心理念觀之，「美退陸進」是川普政府在國際大量退群後，短期內可以預期的結果。
亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則認為美退出66個國際組織後，取而代之是強化國與國的雙邊合作關係，反而有利於促進台美關係，可以有更好長期合作，但歐盟、大陸會取得更大的話語權，對短期經濟來說影響不大，卻可能改變國際政治局面。
