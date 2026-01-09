美國三寶媽當街遭執法人員槍殺 政治學者：大部分執法機構已禁止向行駛中的車輛開槍、但ICE沒有

美國​​明尼蘇達州一名37歲的美國公民、三個孩子的媽媽芮妮・古德（Renee Good）7日在開車時，遭聯邦移民執法局（ICE）幹員當街射殺身亡，引發譁然與抗議。有美國政治學者認為，警務工作應體現對人生命的尊重、以及對生命保護的優先考慮。他認為，執法人員應避免向行駛中的車輛開槍。

不應向行駛中的車輛開槍？

美國賓州州立大學公共政策助理教授、洛克倫理研究所研究員瓊斯（Ben Jones），8日投書歐美知識界交流平台「對話」（The Conversation）指出，若「僅僅為了阻止司機逃脫而開槍，既違反了機構政策，也顯然與優先保護生命的做法不符。」

瓊斯解釋，美國移民及海關執法局（ICE）現行的「武力使用政策」，已禁止其執法人員「向行駛中的車輛駕駛員開槍」，除非是為了製止嚴重威脅。該政策也明確規定，不得「僅為了阻止逃跑嫌疑人逃脫」，而使用致命武力。

他認為，這點規範與評估明尼阿波利斯發生的致命槍擊事件密切相關。不過，他也認為，ICE的政策缺乏明確的指示，要求其執法人員在可行的情況下避開行駛中的車輛。

相較之下，美國聯邦司法部的武力使用政策明確規定，如果執法人員能夠透過「避開車輛行駛路線」來保護自身安全，則不應向車輛開槍。但「避讓行駛中的車輛」的規定，從未被納入適用於 ICE 的武力使用政策。

2026年1月8日，一位明尼蘇達州美國公民古德遭ICE執法人員槍殺後，群眾走上街頭抗議，舉著「ICE是川普的蓋世太保」標語。（美聯社）

美國其他單位已經禁止

瓊斯指出，早在數十年前，美國紐約市警察局就禁止警員向行駛中的車輛開槍。此舉在不增加警員自身危險的情況下，降低了警察殺人事件的發生率。

他說，大多數情況下，人們在一點上達成了共識：警務工作應體現對人生命的尊重和對生命保護的優先考慮。目前，美國許多警局所製定的武力使用政策，都支持這項原則。

他解釋，很多時候，開槍並非必要，因為警員有更安全的方法，來避免行駛車輛的威脅：那就是躲開車輛。此外，「在絕大多數情況下，不開槍也能降低警察本身的風險。如果你向一輛疾駛而來的汽車的司機開槍，很少能讓汽車立即停下來，車輛通常會繼續行駛。」

瓊斯還說，許多警察部門已將這些見解納入其政策。近期一項針對美國100個最大城市警察部門政策的分析發現，其中近四分之三的警察部門，都禁止向行駛中的車輛開槍。此外，1985年時，美國最高法院已裁定，警察若射殺不構成威脅的逃跑嫌犯，是違憲行為。

不過他也說，正如明尼阿波利斯事件一樣，備受爭議的執法人員殺人事件仍在繼續發生，「並非所有執法機構都已禁止向車輛開槍。即使在已實施此類禁令的機構中，一些政策也存在漏洞、或含糊不清之處」。



