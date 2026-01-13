美國上月CPI年增2.7% 通膨降溫…川普再催降息

美國勞工統計局13日公布去年12月消費者物價指數（CPI），確認通膨壓力已明顯減輕，整體及核心CPI都與去年11月的低升幅相同，核心CPI更低於預期水準。

CPI報告公布後，美國總統川普在Truth Social貼文稱讚通膨降溫，同時再度催促聯準會（Fed）主席鮑爾應降息。最新CPI相關數據雖有利降息，但由於川普政府對鮑爾發動刑事調查，導致Fed元月是否進一步降息更加複雜化，經濟學者則普遍認為Fed仍將按兵不動。

美國去年12月整體CPI月增0.3%，年增2.7%，均符合預估。核心CPI比11月上升0.2%，月升幅與11月相同，惟低於預估的0.3%升幅，年升幅則維持與11月相同的2.6%，低於預估的2.7%升幅。勞工局並估計去年9月至11月核心CPI上升0.2%。

勞工統計局表示，去年12月通膨升幅縮小，可能是「技術性」因素所致，「不能對數據使用者提供具體的指引」。鮑爾上周曾表示，由於政府關門，使CPI數據「可能有所扭曲」。至於Fed重視的個人消費支出（PCE）平減指數，政府迄未告知何時將恢復公布。

去年12月扣除通膨後的實質平均時薪，年比上升1.1%，升幅高於去年11月的0.9%（修正數）；實質平均周薪也年升1.1%，高於去年11月的0.9%。

由於美國聯邦政府關門長達一個多月，勞工統計局搜集的物價資料相當不完整，因此，去年12月CPI報告是幾個月來第一份能顯示通膨趨勢的完整數據，進一步顯示通膨降溫信號。不過，經濟學者仍將密切觀察今年元月及2月的通膨數據，因許多商家都會在年初時調整售價。

經濟學者並指出，儘管通膨降溫，但由於去年12月就業數據並未顯示勞動市場明顯惡化，加上川普與鮑爾緊張急劇升高，導致多數經濟學者都不預期Fed在5月鮑爾卸任前還會進一步降息。

