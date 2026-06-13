美國下令Anthropic停止向外國用戶提供最先進AI模型

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路透社報導，人工智慧(AI)模型Claude開發商「Anthropic」12日表示，美國政府以國安關切為由，要求暫停讓所有外國公民使用他們的Fable 5和Mythos 5模型。

這家公司表示，他們是在12日接獲政府的出口管制指令，這項指示中並未針對國安關切提出具體細節。

然而，⁠根據Anthropic發表的聲明，這家公司的理解是，美國政府認為它已獲知一種繞過或「破解」Fable 5的方法。

聲明指出，這項指令的結果就是Anthropic為遵從規定，必須緊急停止所有客戶使用Fable 5和Mythos 5。Anthropic的其他所有模型則不受影響。

Anthropic並補充說，他們認為這當中有所「誤解」，正在努力以便儘快恢復對這些模型的使用。 (編輯：柳向華)