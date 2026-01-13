美國下周正式退出WHO 我外交部：續與友邦、理念相近國家合作推案

美國下周將正式退出世界衛生組織（WHO），美國白宮日前也宣布將退出66個國際組織，我國未來推案參與國際組織恐失去一大重要夥伴。對此，外交部國際組織司長孫儉元今（13）日表示，美方在多個場合向我方重申，對台灣國際參與的支持不變，而其他理念相近國家與友邦對我國際參與的支持有增無減，台灣未來仍會持續跟美國、友邦及理念相近國家繼續合作推案。

美國總統川普川普（Donald Trump）2025年1月宣誓就職數小時旋即宣布退出WHO，預計於2026年1月22日正式生效；2026年1月7日，美國白宮進一步宣布退出66個國際組織，多數聚焦於氣候、勞工、移民等議題，當中31個為聯合國機構、35個非聯合國機構。值得注意的是，美國國務院曾於2025年9月18日發布「美國優先全球衛生戰略」，擬透過與各國簽訂雙邊協議推動全球衛生工作；而美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）也曾在WHA拋出「創建新機構」的想法。

外交部今日召開例行記者會，孫儉元表示，台灣爭取參與WHO已歷經多年，長期以來也獲得許多友邦、理念相近國家支持，美國雖然已宣布並即將正式退出WHO，但美方也在多個場合向我方重申，對台灣國際參與的支持不變，川普政府上任後也已13度對外、以各種方式公開表達，對台灣國際參與的支持，而其他理念相近國家與友邦支持我國力道至今也有增無減。

孫儉元說，儘管美國將退出WHO，但我國仍會持續跟美國、友邦及理念相近國家繼續合作推案，台灣的宗旨和目標也都沒有改變，還是希望能爭取受邀，以觀察員身分回到世界衛生大會（WHA），並完整參與WHO各項會議機制及活動，因為這不但攸關我國2300萬人的衛生安全，台灣所能做出的貢獻，及在醫衛所扮演的領導角色，「我們相信全世界都能夠受惠。」

至於美國看似有意打造全新的全球衛生合作架構，外交部發言人蕭光偉則說，台美雙方就各領域的合作議題，一直保持協調、溝通，若有進一步訊息，會適時對外說明。

