美國下通牒「軍售案效期將至」！吳思瑤心痛籲藍白：台灣安全不能等

即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，更數度封殺國防特別條例。而國防部昨（6）日證實，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式提供發價書草案，我方需於3月31日支付首期款。眼看軍購預算仍卡在藍白手裡，民進黨立委吳思瑤喊話，「台灣不能等」，並呼籲立法院盡速審查行政院版軍購條例。

美國政府就3項軍售案，已向我方提供發價書草案，有效期至今（2026）年3月15日；而依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

不過，目前特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消；同時建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

對此，吳思瑤今（7）日受訪直言，「台灣的安全每天都在跟時間賽跑，台灣不能等」，俄烏戰爭後各國都在搶購軍備，台灣好不容易排入美方軍購的期程，為什麼不把握機會？若這次簽約跟付款期程沒有履約，台灣國會未批准、未進行相關條例跟預算審查，絕對會讓台灣被迫重新再走一次程序，延宕可能會長達1年以上。

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

吳思瑤疾呼，世界各國都在向美軍購、強化國防，台灣國會為什麼要自斷國家安全的軍費建置？且這段時間，美方非常積極進行遊說，昨天AIT處長谷立言與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣同台，都是強化台美經貿、軍事、國防等面向合作。

另，吳思瑤也坦言，看到越來越多國民黨從政者，體認到台美軍購不能再拖、不能阻卻，除了美方在努力，執政團隊也加緊向社會對話、向國會溝通。至於民眾黨提出「拼裝車、打3折」的軍購條例，國民黨似乎也會跟進自提版本，她呼籲，「立法院是監督執政，不是自己執政」，也沒有能力及專業、沒有憲法賦權，可以編列預算採購武器。

「我實在不敢期待國民黨的軍購條例」，吳思瑤說，即便現在還沒看到版本，但立法院沒有提出軍購、自行編列預算的憲法賦權，「立法院不要成為違法院」，也不要捨近求遠，趕快審查行政院版軍購條例，並向國際展現「台灣國會不會自陷國家於不義，不會置全體國人安全不顧；不要丟包政院版本，不要自己想要割稻尾」。

