美國下通牒！3項軍售案倒數計時 民眾黨表態了

美國政府已就「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」及「M109A7自走砲」等3項對台軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期限至今年3月15日。對此，民眾黨主席黃國昌今（7）日表態，相關品項若是台灣需要的，民眾黨就會支持。

國防部指出，美方已就3項對台軍售案提供發價書草案，期限至3月15日。（圖／資料照）

行政院去年8月提出總額約1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，然而國民黨、民眾黨兩大在野黨團質疑，一次性編列巨額特別預算恐衝擊國家財政，並要求總統賴清德赴國會進行說明、備詢，釐清經費用途。由於質詢方式至今未有共識，藍白黨團立委聯手杯葛，該案至今仍未送交委員會審查。

國防部指出，美方已就上述3項軍售案提供發價書草案，期限至3月15日，若未獲同意展延，我方須於3月31日前支付首期款。國防部也強調，若期限內未通過預算並完成簽署，整體軍購程序恐須重新啟動。

針對美方就3項軍售案提出期限，黃國昌表示，相關品項均已納入民眾黨所提出的軍購特別條例，這正是民眾黨展現負責任態度的具體作法。他指出，條例中已清楚列出品項名稱與數量，這些品項是台灣需要的，民眾黨就會支持，至於後續時程如何處理，相信行政部門與立法院接下來會做出最妥善的安排。

