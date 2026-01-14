美國下週起暫停審批75國移民簽證 包含伊朗

▲美國川普政府將暫停審批75國的赴美移民簽證。圖為主要展開打擊移民行動的美國移民和海關執法局（ICE）標誌。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國川普（Donald Trump）政府反移民行動再一樁，將從下週三（21日）起，暫停75個國家的移民簽證審批，包括目前與美國關係惡劣的伊朗。

美國國務院的官方聲明強調，正在防止這些濫用美國移民制度、可能領取福利及公共救濟的外國公民入境，這項凍結措施將持續有效，直到美國確保移民「不會再從美國人民身上榨取財富」為止。

雖然美國國務院沒有具體列出是哪些國家受限，但點名伊朗、索馬利亞、海地、厄立垂亞，直言狠批：「這些國家的移民抵達美國後，往往成為美國的公共負擔，我們正努力確保美國人民的慷慨不再被濫用」、「川普政府會一直確保美國優先。」

川普自去年1月回鍋展開「2.0」任期以來，大力限縮移民政策，尤其去年11月，又發生阿富汗裔移民在白宮附近開槍，造成國民警衞隊成員傷亡的事故，更強化了川普打擊移民、特別是第三世界國家移民的決心。

