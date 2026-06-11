美國下一代彈道飛彈潛艦新面貌曝光 哥倫比亞級首艦長這樣…

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建造中的美國最新哥倫比亞級彈道飛彈潛艦「哥倫比亞特區號」船艏部份亮相。對比成年女子，可見其巨大。 圖：翻攝「LinkedIn」Ashley Cowa

[Newtalk新聞] 美國海軍最優先戰略核威懾平台：哥倫比亞級（Columbia-class）彈道飛彈潛艦（SSBN）最新建造進展近日曝光。新照片顯示，首艦「哥倫比亞特區號」（USS District of Columbia，SSBN-826）的船首與船尾模組已在室內組裝完成，這是該艦首次以完整模組形式公開亮相，顯示建造工作正快速推進，預計2028年底或2029年初交付海軍。

據軍事媒體《Naval News》報導，照片由紐波特紐斯造船廠首席攝影師Ashley Cowan在「領英」（LinkedIn）平台分享，曝光該艦船首段與船尾段的最新樣貌。船尾段將安裝推進系統與X型尾舵控制面，整體模組位於通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）位於康乃狄克州格羅頓的主要船廠大型組裝廳內。

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哥倫比亞級是美國海軍用以取代老化俄亥俄級（Ohio-class）彈道飛彈潛艦的主力平台，負責維持美國核三位一體中的海基核威懾力量。隨著俄亥俄級預計在2040年代初全面退役，哥倫比亞級將接棒執行長期戰略巡邏任務，服役壽命預計至少至2080年代。

相較於俄亥俄級，哥倫比亞級具備多项重大技術躍進，包括更先進的靜音與推進技術（採用電動推進系統）、新型聲納陣列與感測器升級，以及因艦體增大而增加的內部空間。但雖然艦體更大，但飛彈搭載量從24枚減至16枚UGM-133「三叉戟Ⅱ型」（Trident Ⅱ）D5LE潛射彈道飛彈，每艘總排水量超過20000噸，長約560英尺（約170公尺），直徑43英尺。X型尾舵設計提升水下機動性並降低聲學特徵，使其成為史上最安靜的彈道飛彈潛艦之一。

美國海軍採用模組化建造方式，由多家廠商分別製造不同艙段，最終在格羅頓船廠完成總裝。海軍計劃共建造12艘哥倫比亞級，前3艘（SSBN-826至SSBN-828）已開工建造，進度良好；後續5艘（4至8號艦）將在未來5個財政年度以每年一艘的速度採購，總投資達620億美元。

負責最後總裝的通用動力表示，透過供應鏈改善與勞動力效率提升，首艦交付已回到2028年底預期目標。美軍高層直言，哥倫比亞級不僅是美國核威懾現代化的關鍵，更是維持海軍水下戰略優勢的長期支柱，其順利服役將確保美國在未來數十年面對潛在核威脅時，擁有可靠且具存活力的海基反擊能力。

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