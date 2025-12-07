美國不再建議全面打B肝疫苗！ 專家嘆︰倒行逆施

謝文儒強調，疫苗是一把雙面刃，難免會有副作用，但預防效果遠大於潛在風險。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕日前美國不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，我國則不跟進。前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒認為，美國近期的疫苗接種政策對該國疫情控制來說是一大危機，面對全球暖化與未來可能的人畜共通傳染病威脅，台灣已有妥善的防疫監測機制，但「實驗室檢驗」能力還有加強空間。

美國疾病管制中心預防接種諮詢委員會(ACIP)日前以8比3的比例不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗、改採分眾個別考量，引起醫界與公衛界議論，衛福部疾管署則宣布「不跟進」，仍維持我國現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。

廣告 廣告

謝文儒坦言，美國過去1年的做法相當混亂，可說是「倒行逆施」，除了這次的B型肝炎疫苗，美國先前建議4歲以下兒童不再接種同時預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹與水痘的四合一(MMRV)疫苗，原本已經得到控制的麻疹疫情，近期個案又以相當快的速度增加。

此外，謝文儒認為，美國長期居於世界公衛政策領導地位，以「決戰境外」的方式防止疫情流入美國、藉此保護國民，但在新冠肺炎疫情期間，隨著政策趨於保守，變成「退守國內」，甚至排外的做法，大幅減少與國際交流，缺乏與其他合作的情況下，防範美國本土重大疫情的能力也會減弱。

謝文儒強調，疫苗是一把雙面刃，難免會有副作用，但預防效果遠大於潛在風險，過去人類曾經透過疫苗接種，讓天花病毒絕跡，如今全球以消滅小兒麻痺為目標，持續推動疫苗接種，每年的流感疫苗選株也仰賴國際討論、監測，美國的做法「有點跟我們以前這麼幾十年來走的方向不太一樣。」

「一旦傷害造成就不容易恢復，即使繼任者恢復原有公衛政策，仍需要相當長的時間修復。」謝文儒說，有些新興傳染病其實是過去就已經存在的病毒所造成，目前尚不知道下一個可能引發重大疫情的疾病會是什麼，國家「流行病學監測」、「實驗室檢驗」能力攸關疾病應對能力。

謝文儒認為，過去30、40年間，有8成以上的新興傳染病是人畜共通傳染病或媒介(蚊蟲、壁蝨等)傳染病，隨著全球暖化，未來這類新興傳染病恐怕會更多，尤其在人類開發熱帶雨林、增加人類與動物接觸機會的情況下，可預期未來有機會出現更多人畜共通傳染病，台灣須強化「實驗室檢驗」能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄美術比賽學生作品遭判抄襲 一查得獎作品更吃驚

美國取消新生兒施打B肝疫苗 台灣疾管署「不跟進」：維持現行政策

美國新生兒可不施打B肝疫苗 我疾管署：維持全面接種

入冬最強冷空氣週六南下 吳德榮：平地低溫挑戰10度以下

