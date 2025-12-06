美國不再建議新生兒全面打B肝疫苗 疾管署不跟進原因曝

美國預防接種諮詢委員會（ACIP）昨以8：3表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，改採分眾個別考量。疾管署副署長林明誠今日表示，我國自新生兒全面實施B肝疫苗接種後，6歲以下兒童B肝帶原率已降至0.8％以下，而非疫苗接種世代B型肝炎盛行率仍高，整體B肝造成的疾病負擔，包含肝硬化、肝癌仍重，與美國不同，經諮詢我國ACIP專家，決定不跟進。

美國ACIP於12月4日至5日連續兩日討論此議題，會場內外正反意見始終相持不下，支持修改的理由主要是低盛行率國家大多已不採全面出生接種而是採分眾考量，反對理由則以美國感染症醫學會和美國兒科醫學會為代表，於表決前均明確表態反對修改，若修改，在美國現行重重篩檢和醫療障礙下會製造接種困難，也讓未接種兒童增加B肝感染和傳播、後續肝硬化和肝癌的風險。

廣告 廣告

針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，美國ACIP以8：3表決結果通過修改建議。針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。

疾管署副署長林明誠今日表示，我國自新生兒全面實施B肝疫苗接種後，6歲以下兒童B肝帶原率已降至0.8％以下，而非疫苗接種世代B型肝炎盛行率仍高，整體B肝造成的疾病負擔，包含肝硬化、肝癌仍重，與美國不同，經諮詢我國ACIP專家，決定不跟進。（疾管署提供／林周義台北傳真）

疾管署說，我國過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，因此政府自75年7月起全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於81年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗，再自100年5月起，B型肝炎疫苗第1劑（出生劑）接種時程訂為於出生24小時內儘速接種。

目前114年（113出生世代）B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1％、第2劑為98.9％、第3劑為97.7％，持續維持高接種涵蓋率，並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前之10.5％下降至0.8％以下，成果得來不易。

由於國內非疫苗接種世代B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成的疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生之重要成果，故疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策，不會跟進美國ACIP修改建議。

更多中時新聞網報導

康康笑曝被徐懷鈺暗戀 藉come come傳情

鄭亦真挺肚拍桌曆 為女兒取名燒腦

NBA》公鹿欲振乏力 字母哥又想走人