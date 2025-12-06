美國不再建議新生兒打B肝疫苗！台灣不跟進
[NOWnews今日新聞] 美國管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）今年12月5日針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，改為「分眾個別考量」。疾管署副署長林明誠表示，經過諮詢我國ACIP專家，決定不跟進、仍維持我國現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策，原因是，於國內非疫苗接種世代B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成疾病負擔仍重，與美國全然不同。
林明誠提到，有關美國CDC預防接種諮詢委員會(ACIP)針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，以8:3表決結果通過修改建議。B型肝炎表面抗原(HBsAg)陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」。
林明誠說，美ACIP也建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。但針對以上修改，疾管署已諮詢ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。他說明，我國過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，因此政府自1986年7月起全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於1992年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗。
疾管署提到，自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑(出生劑)接種時程訂為於出生24小時內儘速接種。目前2025年(2024出生世代)B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前之10.5%下降至0.8%以下。
至於有部分新生兒不適合施打的原因，林明誠提到，會由醫師評估情況、像是體重過低的新生兒，出生體重未達2000公克、發燒或是患有急性中重度疾病者就會先暫緩接種。
疾管署說，由於國內非疫苗接種世代之B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成之疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生之重要成果，故疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策，我國不會跟進美國ACIP修改建議。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
明迎大雪！2類人小心症狀加劇 中醫推1款茶養生
醫院拚留人！多家調薪 新光砸億元「明年全院加薪」
她睡覺翻身痛醒！3症狀恐「鈣化性肌腱炎」 長庚團隊研發AI預測
其他人也在看
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 3
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 4
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
正露丸可以殺死胃線蟲！能放心吃生魚片？關鍵成分曝光
日本老藥正露丸竟能殺死寄生蟲！一篇2025年《Parasitology》研究顯示，正露丸的主要成分「木餾油」具有抑制魚類寄生蟲「海獸胃線蟲」運動的作用，可望為安全吃生魚片提供解方。不過台灣專家表示，小健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「1醃製物」能減脂！研究：防糖尿病、脂肪肝、護腸道：要天天吃
現代人致力減脂、預防慢性病。一項研究發現，每天吃韓式泡菜，不僅能幫助減重，還能改善脂質代謝，是邁向健康體態的天然幫手。研究人員分析，這是因為泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全台235萬人受影響！熟女罹「肌腱炎」連半夜翻身都會痛醒
48歲的王小姐擔任貿易公司行政主管。4個月前開始覺得右肩不適，穿脫衣服感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒。先到地方診所求醫，經Ｘ光與超音波檢查後診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎。醫師評估後透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於體外震波(ESWT)反應良好族群。在給予治療後，3週內疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活；大約3個月後，王小姐已能回復正常生活。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
痠痛貼布用1個月…44歲男「腎功能急速惡化」 藥師示警：2類人小心
痠痛貼布會影響腎功能？藥師洪正憲分享一則真實案例，日本一名44歲男性因車禍受傷使用含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛貼布，不到1個月就出現急性腎損傷，腎功能急速惡化，停用後腎功能才逐漸恢復。對此，洪正憲提醒，外用消炎止痛藥並非完全無風險，尤其對於有患有慢性腎病、血鈣偏高者來說，要小心使用。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
醫起看／男起紅斑以為被蟲咬？醫揪真相：已是「二期梅毒」
醫起看／男起紅斑以為被蟲咬？醫揪真相：已是「二期梅毒」EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
咖啡越喝越胖？醫揭真兇竟是紙杯 一杯狂吞2.5萬顆塑膠微粒
天氣轉冷，不少民眾習慣買杯超商或連鎖咖啡店的熱飲暖身。不過減重醫師蕭捷健提醒，若能避免，盡量不要用紙杯裝熱飲，因為紙杯內層常覆有塑膠塗層，遇熱後可能釋放出微塑膠顆粒，隨飲品一起被人體攝入，長期下來恐增加荷爾蒙失調、肥胖，甚至相關疾病風險。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發起對話