美國不再建議新生兒打B肝疫苗！台灣不跟進

[NOWnews今日新聞] 美國管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）今年12月5日針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，改為「分眾個別考量」。疾管署副署長林明誠表示，經過諮詢我國ACIP專家，決定不跟進、仍維持我國現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策，原因是，於國內非疫苗接種世代B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成疾病負擔仍重，與美國全然不同。

林明誠提到，有關美國CDC預防接種諮詢委員會(ACIP)針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，以8:3表決結果通過修改建議。B型肝炎表面抗原(HBsAg)陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」。

林明誠說，美ACIP也建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。但針對以上修改，疾管署已諮詢ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。他說明，我國過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，因此政府自1986年7月起全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於1992年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗。

疾管署提到，自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑(出生劑)接種時程訂為於出生24小時內儘速接種。目前2025年(2024出生世代)B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前之10.5%下降至0.8%以下。

至於有部分新生兒不適合施打的原因，林明誠提到，會由醫師評估情況、像是體重過低的新生兒，出生體重未達2000公克、發燒或是患有急性中重度疾病者就會先暫緩接種。

疾管署說，由於國內非疫苗接種世代之B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成之疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生之重要成果，故疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策，我國不會跟進美國ACIP修改建議。

