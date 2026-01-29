「美國不再是可靠盟友」 國民黨智庫：賴政府不該再雞蛋押同籃子

國民黨智庫執行長張顯耀（右二）今批評，肯定行政院副院長鄭麗君談判辛苦，此次談判過程與結果的透明化、說明不足，對業界衝擊評估與政府因應政策也不足，恐造成產業空洞化。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

美台對等關稅談定，但相關爭議仍餘波盪漾。國民黨智庫執行長張顯耀今批評，肯定行政院副院長鄭麗君談判辛苦，此次談判過程與結果的透明化、說明不足，對業界衝擊評估與政府因應政策也不足，恐造成產業空洞化。

張顯耀也提醒，核心技術研發人才都去美國，台灣留下什麼？台灣在地緣政治上戰略價值降低，美國對台政策必定也有所影響。

張顯耀表示，當年民進黨為造紙、印刷業推翻服貿協議，今天面臨台灣這麼大變局，已經執政的民進黨政府也應趕快跟產業溝通，拿出因應政策。

張顯耀批評，此次美國是將對等關稅談判當籌碼，要台灣關鍵產業與核心技術到美國投資，但當企業與技術被迫移轉美國時，政府在哪？日本與業界說明溝通百餘場，台灣一場都沒有。

國民黨智庫資深顧問林祖嘉表示，川普對全世界各國的霸凌多變，導致法、德、加、英近日紛去大陸訪問，知道美國不再是可靠盟友；但賴政府現在還死命抱美國大腿，雞蛋押同個籃子，這是不對的，應在美中間保持應有彈性。

林祖嘉也認為，對美投資5000億美元，以我國GDP量體小，衝擊會比日韓大非常多，且投資多在半導體產業，美國還稱這是頭期款，長期希望四成晶片生產在美國，也就是說要掏空我們四成晶片產業。

林祖嘉表示，在台積電領軍下，國內高毛利中小企業再跟著過去，掏空台灣產業競爭力；而投資金額減少，也將導致產出與對美國出口減少，再掏空總體經濟產出，高消費力的高科技人才大量外移，對台灣消費也將造成衝擊。

林祖嘉建議，政府應在國安法或經濟安全法規中，限制關鍵技術外流，例如必須N-1世代、投資地區限制不在美中等，在海外投資也要對等在台投資。

國民黨智庫資深顧問林建甫表示，此次談判結果，台灣總計須再對美投資5000億美元，已占台灣GDP的56%，相對於日本須對美投資5500億美元占GDP的12%、南韓須投資3500億美元占GDP的18%，為何我國要付出這樣沉重成本？

林建甫說，過去台灣對美投資一年幾十億美元，2024年最高也僅140億美元，之後投資規模難以想像，一定造成排擠，未來台灣產業整串到美國也將掏空台灣；賴政府與其每年花50億元改版紙鈔，不如將錢用在因應相關衝擊。

林建甫還提醒，就算如賴政府稱台灣產業還要整串到美國，是台灣力量的延伸，但台灣企業去美國風險大，工會法規就會搞死，美國政府還有政策不連續問題。

