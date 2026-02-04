美國不忍了？議員點名台灣在野黨杯葛軍購 汪浩直言「1後果」

即時中心／張英傑報導

美國國會罕見跨黨派連續點名台灣在野黨，直指藍白杯葛、刪減國防預算已危及台灣安全與區域穩定，對此，作家汪浩今（4）日指出，過去美國極少介入台灣內部政黨攻防，如今打破慣例，正是因為藍白聯手癱瘓國會、阻擋軍購，直接影響區域安全與盟友信任；汪浩直言，「本屆美國政府很擅長精準打擊，定點清除。藍、白小心，勿謂言之不預。」





汪浩以「美國不忍了，藍白後果自負」為題發文指出，美國國會罕見跨黨派、連續點名台灣在野黨，已清楚說明問題的嚴重性。參議院軍事委員會主席Roger Wicker直言失望，警告刪減國防預算將削弱台灣面對中國威脅的防衛能力；Dan Sullivan更直接點名國民黨，指出其一邊杯葛國防預算，一邊與中國高層往來，形同以台灣安全換取政治利益；民主黨參議員Ruben Gallego亦公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。

汪浩警告：藍白阻國防已非內政 美國破例示警「後果自負」

接著，汪浩示警，過去美國極少介入台灣內部政黨攻防，如今卻打破慣例，正是因為藍白聯手癱瘓國會、阻擋軍購，已不只是內政問題，而是直接影響區域安全與盟友信任。美方看得很清楚，誰在合作，誰又在杯葛、拖延、削弱台灣自我防衛。

同時，汪浩指出，當中國軍事與統戰壓力不斷升高，國防預算卻成為藍白操作政治算計的籌碼，這不僅危害台灣安全，也讓國際社會對台灣民主的責任感產生質疑。美國已明白示警，後續若因此影響台美互信與安全合作，「責任不在華府，而在選擇站在阻擋國防那一邊的藍白在野黨。」

最後，汪浩直言，「本屆美國政府很擅長精準打擊，定點清除。藍、白小心，勿謂言之不預。」

