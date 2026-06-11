美國不挺了？台積電捲專利侵權案：嚴重恐面臨晶片進美禁令

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[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（TSMC）近日面臨專利侵權訴訟，有2間愛爾蘭專利授權公司申訴，表示台積電最先進製程生產的晶片其中的關鍵技術，侵犯到他們的專利。美國政治新聞網站Axios報導，此案件目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理，隨著即將進入裁決階段，不少共和黨聯邦議員致函ITC，要求嚴格執行美國專利權，不可因台積電在美國AI和半導體供應鏈有關鍵地位而給予特殊待遇。而台積電若被認定侵權成立，最嚴重恐遭判決禁止相關晶片進口美國。

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晶圓代工龍頭台積電（TSMC）近日面臨專利侵權訴訟。（圖／經濟部臉書）

據悉，台積電遭到Longitude Licensing與Marlin Semiconductor 2間愛爾蘭專利授權公司指控，申訴台積電以最先進製程生產的晶片中，有關AI加速器晶片的關鍵技術侵犯專利。其中，Marlin Semiconductor持有的專利是源於2021年自台灣晶片製造商、同時也是台積電競爭對手的聯電所取得。

根據《Axios》取得的信件內容中指出，有多名共和黨議員強烈要求美國國際貿易委員會執行美國專利權，不得因台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位，而給予特殊待遇包含蒙大拿州共和黨眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy），以及堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）與俄亥俄州參議員莫雷諾（Bernie Moreno）。

而這些議員提出強硬措施中，包括阻止台積電相關晶片進口美國；目前，美國行政法法官預計6月作出初步裁定，委員會有望在10月做出最終裁決。

對於此事，台積電僅表示，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。

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