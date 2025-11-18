美國不挺高市早苗？駐日美軍已撤走日本岩國基地的「堤豐」中程飛彈系統

日本首相高市早苗11月7日在日本國會答詢時，針對「台灣有事」的假設情況，回答時提到此舉可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可出兵台海，引發軒然大波和中共抗議。但到目前為止，美國總統川普與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）都對中日外交戰表示緘默。現在又傳出，美軍已撤走位於日本山口縣岩國基地的「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統。

日本共同社週二報導，美國的「堤豐」中程飛彈系統，可搭載美國的巡航戰斧巡弋飛彈，以及美國的「標準六型」（SM-6）攔截飛彈。「堤豐」作為美日大規模實戰訓練「堅毅之龍」行動的一部分，今年9月在日本國內首次部署，當時中國及俄羅斯都對此表示反對。

報導稱，日本防衛省「中國四國防衛局」17日通知，有關作為日美訓練的一部分、於9月在駐日美軍岩國基地部署的中程導彈發射裝置「堤豐」，已經從岩國市撤走。

美軍堤豐中程飛彈發射系統，先前曾成功發射1枚BGM-109戰斧巡弋飛彈。（資料照，維基百科）

先前，反對強化岩國基地功能的廣島、山口兩縣市民團體，已在11月10日向防衛省中國四國防衛局提交申請書，要求立即撤走「堤豐」，理由是會成為優先攻擊目標等。

據日本山口縣岩國市政府透露，日本防衛省最初表示會在9月25日訓練期結束後一周左右撤走，但有所推遲。岩國市基地政策課課長岡田雅敏發表評論稱：「與最初的說明不一致，可能有損信任關係。將要求（日本）中央政府妥善提供資訊。」

共同社也指出，所謂的「存亡危機事態」，是日本政府判斷自衛隊可行使集體自衛權的事態。在日本《安全保障相關法》中的定義是：「與日本關係密切的其他國家遭到武力攻擊，威脅到日本的存亡，存在國民生命、自由、追求幸福的權利從根本上被顛覆的明確危險的事態。」

高市早苗在本月7日的日本眾議院預算委員會會議上，圍繞台灣出現突發事態的提問答辯稱：「如果伴隨使用戰艦、行使武力的做法，我認為有可能屬於存亡危機事態。」

移防至日本岩國基地的美軍VMFA-121中隊F-35B。（美國陸戰隊）

日本有反對 「堤豐」的 聲浪

9月24日的日本《朝日新聞》英文版曾發表社論指出，在日本部署「堤豐」此舉，旨在對抗在該領域擁有優勢的中國，並著眼於可能出現的台灣問題。且由於北京和上海都在其射程之內，若真的部署「堤豐」飛彈系統，可能會顯著加劇地區緊張局勢。

社論說，如果中程飛彈永久部署在日本，日本將不可避免地成為敵方攻擊的目標，「即便如此，以暴制暴也無法實現和平與穩定。」

社論提到，美國和俄羅斯之間的《中程飛彈條約》，禁止了許多射程在500至5500公里之間的中程飛彈。然而，這項象徵冷戰結束的條約，已於2019年8月到期。

當時的社論認為，加強日美合作對於阻止任何單方面，試圖以武力改變現狀至關重要，但如果這種努力，導致軍備競賽升級並破壞區域穩定，「那（結果）將是適得其反的」。

社論說，日本必須堅持不懈地進行外交努力，例如探索在亞洲建立包含中國在內的軍控框架，即使在短期內可能難以實現。



