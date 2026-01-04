美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「去試試看」 網傻眼：直接打臉

前台北縣長周錫瑋昔斷言美軍不敢打委內瑞拉，如今被打臉。 圖:翻攝自周錫瑋臉書

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出。周曾稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。

綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦指稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」

周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有合法政府地位，深知美國無法輕易推翻其政權。其次，俄羅斯也會樂見其成，美國透過烏克蘭與俄國進行「代理人戰爭」，若戰場轉移至委內瑞拉，俄國將逮到機會反過來對美進行代理人戰爭。第3個開心的國家則是中國，委內瑞拉將成為中國軍武的最佳試驗場，中國提供的雷達與先進武器絕對足以制止美軍，能偵測並反制美軍F35戰機，以此驗證中國軍武實力。

周錫瑋在節目中質疑美國「你有沒有能力打仗，再派地面的部隊去占領委內瑞拉？」並指稱，委內瑞拉跟敘利亞「不一樣喔」，它有軍隊、有人民，所以「你試試看嘛」。美國人不敢打委內瑞拉，因為委內瑞拉有中、俄先進武器支援，委內瑞拉會成為中國最好的軍武試驗場，委內瑞拉有中國出口的JY-27A反隱形戰機雷達「偵查到你的F35戰鬥機，看看你飛不飛嘛！」中國提供給委內瑞拉的不會只有雷達，還會包括其他武器，尤其天安門大閱兵上很多先進武器。

周錫瑋直指美國「你過去推翻不了我，CIA沒辦法推翻我，你現在要用軍事力量把我推翻，沒有用。」更語帶挑釁表示：「你航空母艦開過去你試試看，你B52轟炸機過去看看，你B52會不會被打下來？你的軍艦會不會被打沉？你美國大兵會不會有傷亡？俄國很高興在等。」然而，美軍日前的突襲行動以雷霆萬鈞之勢迅速落幕，不僅未如周錫瑋預測般陷入泥淖，更在零傷亡的情況下生擒馬杜洛。

對此，許多網友留言狠酸：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「笑死，『美國不敢打委內端拉』，直接打臉」、「嘴秋沒想到美國真打啊XD」、「又一個草包！」、「說好的雷達呢，說好的俄國跟中國呢？」、「首戰即終戰，中國製的雷達都還沒有響，人就被抓了」、「周錫瑋根本反指標，話要反過來聽」、「上節目都不做功課嗎？」、「這臉被打得太腫了」、「事實證明美國想抓誰就抓誰」、「就被中國信息洗到真的以為世界是中國為尊」。

