美國不敢打委內瑞拉？！周錫瑋昔嗆川普「試試看」...網友群嘲：這臉被打得太腫了、真以為世界是中國為尊？

美軍2日跨3日凌晨突襲委內瑞拉，並生擒該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Celia Flores）。有網友翻出前台北縣長周錫瑋曾在政論節目斷言，「美國不敢打」、「打了必敗」等言論，預測完全失準。

綜合外媒報導，美國政府於當地時間3日對委內瑞拉發出軍事行動，火速逮捕總統馬杜洛夫婦。然而，隨著行動成功消息傳出，前台北縣長周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段「分析」影片遭網友翻出。

廣告 廣告

當時周錫瑋信誓旦旦分析國際局勢，直指美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開嗆聲美國總統川普（Donald Trump），「去試試看嘛！」周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。

周錫瑋說，首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有合法政府地位，深知美國無法輕易推翻其政權；其次，俄羅斯也會樂見其成，美國透過烏克蘭與俄國進行「代理人戰爭」，若戰場轉移至委內瑞拉，俄國將逮到機會反過來對美進行代理人戰爭；第三個開心的國家則是中國，委內瑞拉將成為中國軍武的最佳試驗場，中國提供的雷達與先進武器絕對足以制止美軍，能偵測並反制美軍F35戰機，以此驗證中國軍武實力。

周錫瑋在節目中質疑美國，「你有沒有能力打仗，再派地面的部隊去占領委內瑞拉？」他指稱，委內瑞拉跟敘利亞「不一樣」，它有軍隊、有人民。周錫瑋更嗆聲川普，「你試試看嘛」。

周錫瑋說，美國人不敢打委內瑞拉，因為委內瑞拉有中、俄先進武器支援，會成為中國最好的軍武試驗場。他稱，委內瑞拉有中國出口的JY-27A反隱形戰機雷達，「偵查到你的F35戰鬥機，看看你飛不飛嘛！」

周錫瑋還說，美國過去推翻不了委內瑞拉、CIA沒辦法推翻它，「你現在要用軍事力量把我推翻，沒有用」。他更語帶挑釁表示，「你航空母艦開過去你試試看，你B52轟炸機過去看看，你B52會不會被打下來？你的軍艦會不會被打沉？你美國大兵會不會有傷亡？俄國很高興在等」。

然而，美軍日前的突襲行動以雷霆萬鈞之勢迅速落幕，不僅未如周錫瑋預測般陷入泥淖，更在零傷亡的情況下，生擒馬杜洛，狠狠打臉其過去的「預言」。

對此，網友紛紛狠酸，「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」「笑死，『美國不敢打委內端拉』，直接打臉」「嘴秋沒想到美國真打啊XD」「又一個草包！」「說好的雷達呢，說好的俄國跟中國呢？」「首戰即終戰，中國製的雷達都還沒有響，人就被抓了」「這臉被打得太腫了」「事實證明美國想抓誰就抓誰」「就被中國信息洗到真的以為世界是中國為尊」。

（圖片來源：三立新聞、X）

更多放言報導

韓國瑜要來了？！曾透露「韓選自己就不選」...周錫瑋宣布「不參加黨魁選舉」

藍營「新三寶」挾「深藍外省」勢力北伐！北市韓國瑜、桃園市孫大千、周錫瑋再戰黨魁？！