美國不是民進黨的藉口！ 柯文哲：不能喊愛台灣就可以為所欲為

柯文哲強調「台灣不是民進黨的專利；美國不是民進黨的藉口」。（圖：柯文哲臉書）

民眾黨前主席柯文哲今天（13日）陪同民眾黨宜蘭縣長提名人陳琬惠，參拜四結福德廟祈求國泰民安。對於黨主席黃國昌率團訪美，柯文哲強調「台灣不是民進黨的專利；美國不是民進黨的藉口」；更質問賴清德：為什麼讓台灣搞到四分五裂？到底在想什麼？（張柏仲報導）

有關藍白合當前最新進度，柯文哲說據他所知雙方應該都已經成立對接團隊，所以細節就由黃國昌和鄭麗文去商討。對於黃國昌率團訪美，柯文哲說主要針對兩項議題：一個是軍購案；另外一個就是關稅案。柯文哲表示「台灣不是民進黨的專利；美國不是民進黨的藉口」，不要每次說什麼愛台灣，掛一個口號就可以為所欲為；第二點，不要每次被問，就拿美國來搪塞，所以民眾黨就是要向美國政府表達：乾脆大家就直接講清楚，到底情況是怎樣。

至於目前與國民黨洽談藍白合的進度，陳琬惠則延續柯P的說法，重申兩位主席、國民黨與民眾黨已經組成小組在做對接，有關藍白合作的程序，還是交給兩位主席來作決定。陳琬惠強調不管是立委吳宗憲、或議長張勝德或是她自己，大家都是朝向藍白合來作前提。她提到宜蘭其實非常明顯大約有6成民眾，對於賴清德政府的執政非常非常不滿意，為了能拿下宜蘭這一局，藍白合就目前來說就是個主要方向。

柯文哲隨後提到，台灣最大利益、人民最大福祉，其實所有一切都在賴清德一念之間，柯文哲說有時候他還是忍不住要問：賴清德，你為什麼讓台灣搞到四分五裂？你到底在想什麼？