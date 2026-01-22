美國不會放棄台灣！前國防部官員掛保證：中共想打？沒那麼簡單

即時中心／高睿鴻報導

前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）日前接受台灣媒體專訪，犀利地表達「若台海爆發戰爭，美、日軍隊必定從旁援台」、以及中國必然損失慘重等觀點，還搭配精闢論述分析，引發國人關注；也因為過去身居要職，許多人甚至推斷，他的說法很可能高度吻合美方高層的視角。近日，他再次讓資深媒體人黃暐瀚專訪，又重申「美國不會放棄台灣」等理論；事後，黃則大讚他「真正的專家」、「背景很狂」。

黃暐瀚首先直言，若要談美國、美軍、美國對台軍售，台灣雖有各路學者、專家、評論員，但胡振東是真正的專家；接著，更詳述其超狂背景：1956年台灣出生，15歲旅居美國、1977年加入美國空軍（外公是空軍中將蔣堅忍），官拜中校、後進入美國國防部，擔任中蒙台辦公室主任（資深科長）。另曾任職AIT，熟悉美中台事務；2011年離開公職後，擔任美國雷神公司台灣區總經理；2021年退休，對美台軍售、兩岸軍力，均有深入了解。

「這麼狂的背景，軍、官、產全都具備，很高興今天可以訪問到東哥」，黃暐瀚說。而他也摘錄了胡振東在節目上的論述：第一，美國不會放棄台灣，如果失去台灣，美國等於輸掉整個亞洲。第二，美國與台灣的防備能力，超過許多人的想像，「中共想打，沒那麼簡單」。第三，中共軍演不管多麼靠近台灣，從演練數量、部隊調動分析，完全可分辨是不是真的想攻擊。

以及第四，胡振東認為，台灣的防備能力越強，中共對台動武的可能性就越低。第五，台灣政府預計以1.25兆，換回的7項軍購「都是好東西」（海馬斯、精準火砲），並也在節目中一一解析。第六，國人熱議的F-16V遲交一事，其實是因為洛馬公司生產線出問題（德州廠改做F-35、而F-16V換去南加廠做），世界各國都延遲交貨，不是只有台灣。

因此，黃暐瀚轉述稱，其實胡振東的真正結論就是，「台灣不弱，厚植國防，避免戰爭，兩岸才能真的和平」。

