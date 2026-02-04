美國不爽藍白擋軍購！王定宇嗆國民黨：為了親中阻撓國防「簡直是玩火」

記者楊士誼／台北報導

藍白兩黨多次阻擋軍購，引發美方不滿，共和黨、民主黨參議員紛紛發聲。民進黨立委王定宇今（4）日指出，美方點名在野黨，尤其是國民黨，為了親近中國不惜阻撓台灣的國防安全「這是一個非常危險的遊戲，簡直是玩火」。他痛批，中共官媒更更說AIT引起台灣內部不滿，在台灣的紅媒、特定政治人物竟立即接旨，附和中共、攻擊谷立言。

王定宇指出，有一個盜匪、威脅者，在家外繞來繞去，一天到晚威脅家人。這時有一個好朋友常常提醒注意安全，也願意助你一臂之力，全世界唯一對這個好朋友不滿的，一定是那個盜匪。而盜匪卻公開下指導棋，說家裡面有人對這好朋友不滿，如果家裡面真的有人跳出來附和盜匪，人們通常會稱呼這人叫做「內應」、「背骨」。而家裡面這個人還跳出來指責好朋友說「你根本搞不清楚我家裡的狀況，我根本還沒有讓這個家裝上門鎖、裝上門窗，你怎麼可以說我看破壞門鎖門窗呢？」出了這樣的人，通常會說「家門不幸」。

廣告 廣告

王定宇強調，美國是台灣最重要的對外關係，不管是在經濟貿易或者是國防區域安全，雙方關係不僅密不可分，美國更是台灣在外交上非常重要的盟友。而美國重量級的政治人物，包含參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、蘇利文（Sullivan），以及先前訪問台灣的蓋耶格（Gallego）等人，跨越共和、民主兩黨的人物直接點名台灣的在野黨，特別是中國國民黨，為了親近中國，不惜阻撓台灣的國防安全，影響台灣的國防預算，「這是一個非常危險的遊戲，簡直是玩火」。

而國民黨回應卻說根本還沒有付委審查，美國參議員不懂立法院，還沒有審查哪裡來的刪減？王定宇痛批，人家在談阻擋台灣的國防預算，國民黨卻講程序問題，還找一大堆藉口合理化自己阻擋預算的做法。如藍營無視從蔡英文到賴清德總統任內，是史上幫國軍加薪最多、加薪的幅度也最高的事實，卻用違憲違法的方式，片面要齊頭式的加薪三萬。這種違憲方式竟然當作藉口，也就是行政部門不接受藍白的違憲立法，他們就阻擋一切預算的審查。

王定宇直言，這種藉口在國際友人的眼中，根本就是不入流的把戲。真正的事實是中國威脅台灣日益加劇，國際友人願意協助，而台灣自己的在野黨卻在處處刁難，阻擋國防預算跟特別條例。而中共官媒更說AIT引起台灣內部不滿，在台灣的紅媒、特定政治人物竟然立即接旨，附和中共論調，竟然攻擊AIT的處長谷立言。

王定宇也痛批，藍白的作為不管能從中共那裡得到什麼好處，但是付出代價的將是中華民國台灣不分黨派的每一個人，這是一個非常殘酷而且嚴重的事實。國內的民眾應該團結一致，支持國防預算的討論。而且付委討論之後藍白過半，要審查、刪減、調整都有程序可以依循。為何為了討好中共，就把所有國防相關的預算跟條例阻擋在立法院外？「這樣子的做法不僅禍國殃民，不論是有心或無意，它造成的結果就形成了中共最大的幫手、最重要的內應，竟然就就在立法院」。

更多三立新聞網報導

黃國昌稱「AIT介入台灣內政太深」獲中共大力宣傳 王定宇開罵：了無仔

國共智庫論壇談精密機械！王定宇轟「製造破口」：付出代價的是中華民國

藍擋國防預算又訪中！美參議員發聲重批 王定宇：國民黨正葬送你我未來

美議員抨擊國民黨為向中共低頭刪國防預算「玩火」！王定宇批葬送台灣

