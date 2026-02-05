美國不爽藍白擋1.25兆軍購？作家提1靈魂拷問：川普敢不敢給「這承諾」

行政院日前提出1.25兆元的軍購特別條例草案，但至今仍未完成付委，國民黨、民眾黨在擁有席次優勢下，10度擋下該案，朝野的僵局引發外界關注。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文指出，大量軍購提升國防，頂多就是台海若真的開戰能多撐幾天，中國攻台唯有美國介入，台灣才有勝算可能，美方批評台灣在野拖延軍購，但也該去理解台灣付出高價背後的期待，就是美國出兵保護的承諾。

台灣1.25兆軍購預算已經10度在立院被藍白立委擋下，美國聯邦參議院軍事委員會主席威克日前罕見發文砲轟，看到台灣立法院的反對黨大幅削減總統賴清德的國防預算，他感到很失望。威克強調，最初的提案旨在協助急需的武器系統，台灣立法院應該重新思考，尤其是在中國威脅日益加劇的情況下。​



對此，漂浪島嶼表示，台海戰爭，各種兵推一種結果，中國攻台唯有美國介入，台灣才有勝算可能，一旦美國不介入，台灣孤立作戰，無論海上殲滅，灘岸阻絕，讓台海變地獄，都只是台灣能撐多少時間而已。

為何1.25兆軍購不給過？ 漂浪島嶼反問美：敢給這項保障再多都買 ​

漂浪島嶼提到，很多官員、名嘴、台派、青鳥自我勉勵，人助必先自助，軍購增進自我防衛力量，但是再如何自立自強，也無法否認，台灣必須靠美國參戰，才有勝算，誰敢公開誇口，無需美國參戰，台灣能夠打敗中國。甚至更精確說法，就是大量軍購提升國防，目的在於延長撐到美國前來援助時間，從過去三天、一星期，到現今可能要撐過一段時日，美國才來參戰。

漂浪島嶼直言，所以坦白的說，買軍售就是買保險，購買高額軍售，甚至唯一只向美國購買軍售，目的也就是為了能夠獲得美國的售後保障，願意出兵保護台灣，也就是政府將對美軍購，等同國際奧援的意義。如果一旦美國只賣武器，明確表態不願出兵保護台灣，恐怕就會讓很多人失望，甚至懷疑買了武器，面對中國強大軍武，台灣能撐多久。

漂浪島嶼強調，美國批評台灣在野拖延軍購，也該理解台灣買軍購，等同買保險的真實期待，花了巨資買武器，其實真正期待就是美國出兵保護的承諾。如果巨資軍購、晶片赴美，能夠換來美國明確承諾，中國攻台，美國必定出兵保護，那麼付出再多軍購保險金，當成高額保護費，一切也值得。所以政府不敢明說，在野應該表態，討價還價，拖延時間，不是不買，而是期待美國明確態度，高額軍購等同出兵保險。

