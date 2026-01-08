美國不玩了！ 白宮揭退群原因：違背「美國優先」

美國總統川普簽署一項公告，宣佈美國將退出66個國際組織。

美國總統川普今天（8日）簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國的相關實體。白宮表示，這些組織的運作方向，違背美國國家利益，相關決定即刻生效。（葉柏毅報導）

在川普宣佈退出這66個國際組織之後，白宮發表也發佈聲明，聲明中雖然沒有公佈具體的組織名單，不過聲明指出，這些機構推動「激進的氣候政策、全球治理，以及與美國主權和經濟實力相衝突的意識形態計畫」。聲明並強調，退出這些組織，是美國政府在全面檢討美國所有參與或簽署的國際政府間組織、公約與條約之後，所做出的決定。

白宮表示，退出這些組織，代表美國將不再以納稅人的錢，為那些「凌駕於『美國優先』事項之上的機構，提供資金與參與運作；也讓美國納稅人的錢，能夠投入支持『美國優先』相關使命的組織」。

自川普第二任期以來，他已經多次調整美國對聯合國相關體系的參與與資助政策，包括大幅削減對聯合國的經費支持。此外，川普政府也已經宣布，將要退出世界衛生組織（WHO）與巴黎氣候協定。