美國中學數學分級能力測驗 明道中學國三生黃立安AMC10拿下滿分

美國中學數學分級能力測驗 明道中學國三生黃立安在美國中學數學分級能力測驗AMC10拿下滿分，與陳炤華校長合影。（圖：明道中學提供）

2025年美國中學數學分級能力測驗成績出爐，今年AMC10，台灣僅有1名學生獲得滿分，而且他還是一名國中生！明道國中部九年級黃立安同學，以精湛的邏輯推理與解題能力，在滿分150分的測驗中一分未失，不僅榮獲全球滿分（Perfect Score）殊榮，更成為本屆AMC10測驗中，全台灣唯一一名取得滿分的學生，展現出驚人的數學天賦與實力。

AMC（American Mathematics Competitions）是目前世界上信度與效度最高的數學測驗之一，其中AMC10是針對高一（10年級）以下學生設計的競賽。試題包含代數、幾何、數論、排列組合等領域，題型靈活且具挑戰性，要在75分鐘內正確完成25道難題且完全無誤，難度極高。全球每年僅有極少數頂尖學生能獲得滿分，而黃立安同學能在眾多台灣高手中脫穎而出，獨占鰲頭，實屬難能可貴。

黃立安同學從國小就開始挑戰AMC測驗，除了跟著學校的課程外，平時也喜歡追蹤數學相關的帳號，搜尋網路上的數學難題，享受挑戰解題的樂趣。明年2月，他將繼續挑戰難度更高的AIME美國國際數學邀請賽，未來希望能爭取代表台灣參加國際數學奧林匹亞（IMO）的機會。黃同學也鼓勵對數學有興趣的學弟妹們，練習數學題型時，可以自行想像延伸，幫助自己理解且融會貫通。

指導老師數學科楊智皓老師指出，學校塑造數學拔尖班的同儕競合環境，並自編數理資優教材，且對於黃立安這樣對TRML、學科能力競賽有興趣的同學，也特別規劃培訓課程及教材，讓學生從國中到高中可以六年一貫，持續自我精進，甚至提出數學免修等個人學習計畫，實際地幫助學生達成學習目標。

明道中學校長陳炤華表示，黃立安同學在數學領域展現的熱情與專注令人印象深刻。學校致力於提供多元的學習平台，開設數學培訓課程與研發資優教材，鼓勵學生參與競賽，拓展視野，讓具備潛力的孩子能與好手同台競技。（張文祿報導）