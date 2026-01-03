美國中產家庭多脆弱？解密中國B站網紅戳破的「斬殺線」真相

一個中國留學生談美國社會竟用殘酷的「斬殺線」（kill line）一詞來形容，結果紅到美國媒體與當地社群都驚動！這個詞彙是什麼意思？原來美國本地確實有一個「ALICE」的警戒線？美國中產家庭迅速陷入財務危機的真相是什麼？中國網紅是否誇大？從ALICE家庭數據到信用制度風險，本文解析斬殺線是否為現實困境，抑或被政治敘事放大，並比較中美社會安全網的結構差異。

美國《新聞週刊》（Newsweek）近日報導指出，「斬殺線」一詞近期在中國社群平台爆紅，其概念源自中國影音平台嗶哩嗶哩（B站）留學美國的UP主牢A「斯奎奇大王」。他在直播時分享自身觀察，指出不少美國家庭表面上擁有足以維持體面生活的收入，但在高昂的生活成本與制度壓力下，一旦遭遇失業、重病等突發事件，財務狀況就可能迅速惡化，甚至陷入破產風險。

斬殺線？中產階級站在財務臨界點

斬殺線原為遊戲術語，指角色生命值降至臨界點，一旦受擊就會被立刻斬殺，毫無反抗或回血的餘地。斯奎奇大王指出，現實中，許多美國中產家庭也面臨類似困境：收入看似體面，但支付食品、住房、交通、醫療、兒童保育等必要開銷後，薪水所剩無幾，任何突發事故或重病都可能將財務與生活狀況推向臨界，陷入制度規則的「絞殺」，難以翻身。

斯奎奇大王以斬殺線形容在美國維持體面生活、抵禦系統性風險所需的最低資產與收入門檻。他指出，面對高額帳單、保險費、學貸及通膨壓力，許多中產家庭儲蓄幾乎為零，財務脆弱，早已站在斬殺線邊緣。

任何突發事件都可能導致他們的生活品質直線下滑，迫使家庭舉債度日，迅速陷入寅吃卯糧的惡性循環。更嚴峻的是，美國信用評分與制度性風險高度連動，一次帳單違約或信用受損，就可能影響求職、租屋、貸款、基本金融服務，凸顯表面繁榮下的制度性脆弱。

隱形貧困！有工作卻撐不起生活

事實上，斬殺線的概念與美國ALICE線（Asset Limited， Income Constrained， Employed）相近。ALICE線最早於2012年由美國非營利組織「聯合勸募協會」（United Way）提出，定義為「資產有限、收入受限、仍有工作」。這類家庭收入高於聯邦貧困線（FPL），無法享有食物券或醫療補助，但收入其實難以支應基本生活開銷。

根據美國非營利組織United For ALICE利用人口普查局（Census Bureau）美國社區調查數據，以及聯合勸募估算維持家庭生計所需的費用，約29％的美國家庭屬於ALICE族群。通膨對這些家庭的衝擊，比一般家庭更為明顯，財務韌性也相對脆弱。

美國財經媒體《商業內幕》（Business Insider）指出，過去10年間，ALICE家庭數量持續增加。雖然美國人的名義收入有所成長，但多數家庭收入增幅仍追不上通膨與房價飆升的速度，生活壓力持續累積。

美國PNC銀行2025年財務健康報告指出，約67％的美國人是「月光族」，美國知名個人理財資訊網站Bankrate公布的調查發現，59％的美國人表示，無力負擔1000美元的意外支出。

此外，《新聞週刊》指出，川普（Donald Trump）政府7月簽署生效的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），削減逾一兆美元醫療經費，這可能導致多達1000萬美國人失去醫療保險，讓中下階層的財務安全網更加脆弱。

川普政府7月簽署生效的《大而美法案》，削減逾一兆美元醫療經費。Flickr by The White House

非關政治語言！中美都有這類問題

社群媒體X上的一些網友認為，斬殺線一詞，更接近經過包裝與放大的政治宣傳。X用戶「@drunclenyc」指出，這是對美國社會的「妖魔化」，「將複雜的社會救助體系、法律博弈、個人選擇、州與州政策的巨大差異，簡化成一個冷冰冰的觸發機制……。這種敘事抹煞美國社會中存在的破產保護、慈善救助、社區支持，以及重新就業的可能性。」

實際上，中國官方宣傳部門的確開始利用斬殺線嘲諷美國，中共浙江省委宣傳部在其公眾號「浙江宣傳」表示，斬殺線是美國「無可逆的體制病症」，體現了美國政黨極化、貧富懸殊、救濟失能、社會撕裂等矛盾。

中國網易號作者「玉辭心」聲稱，因為中國有「低保線」，「當個體陷入極端困境時，會自動獲得最低生活保障。政府透過最低生活保障、醫療救助、臨時救助等制度，為底層群體編織了一張托底安全網。」香港城市大學法學院教授王江雨表示，全世界任何國家都存在斬殺線現象，就中國來說，一場大病就足以讓中國底層家庭陷入更貧困的境地，難以翻身。

美國智庫亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員李其在X上指出：「中國也存在許多缺口與發展不足之處，尤其是農村地區，而且在很多方面，中國正式的社會福利體系遠遠弱於美國。然而，非正式的社會結構，特別是家庭的支援，再加上較低的服務價格，形成了基本的緩衝作用，讓這個體系至少在某些方面顯得不那麼脆弱。」

斬殺線是否真如社群描繪般冷酷，關鍵未必在於這個詞是否精確，而在於它揭示的結構問題是否存在。無論是在美國或中國，當個體與家庭缺乏足夠的制度緩衝，一場意外事件，就可能引發連鎖性的財務與生活衝擊。真正值得關注的，並非國與國之間的對照輸贏，而是各國如何在追求經濟成長的同時，持續強化社會安全網與制度韌性，降低個體跌落的代價。