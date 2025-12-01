美國中西部暴風雪肆虐交通大亂 連環車禍頻傳、數百航班取消

一場大規模暴風雪席捲美國科羅拉多州及中西部地區，造成嚴重交通混亂，包括數百架航班取消及多起車禍事故，其中包括印第安納州一條高速公路上發生的45輛車連環相撞事故。根據航班追蹤網站FlightAware統計，週六全美共有超過1,400個航班因天氣因素被取消，主要集中在受惡劣天氣影響的美國中西部北部地區。

美國中西部遭遇暴風雪，交通大亂。（圖／美聯社）

在愛荷華州得梅因國際機場，一架載有54名乘客和4名機組人員的達美航空聯運航班於當地時間晚間9點30分左右在結冰跑道上滑出跑道，造成航空旅客一陣恐慌。根據機場通訊經理胡傑（Sarah Hoodjer）表示，這架由奮進航空（Endeavor Air）營運、從底特律起飛的5087號航班在降落時因跑道結冰而滑出鋪設路面。達美航空聲明指出，事故中無人受傷，乘客已全部安全撤離並搭乘巴士前往航站樓。

芝加哥奧黑爾國際機場成為受天氣影響最嚴重的機場，截至週六下午已有超過930個航班取消，超過750個航班延誤。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，由於冰雪天氣，飛往奧黑爾機場的航班平均延誤5小時。芝加哥中途國際機場也取消了187個航班，延誤了85個航班，兩座機場都發布了地面停飛令。

在印第安納州普特南維爾（Putnamville）則是傳出連環車禍，印第安納州警方表示，70號州際公路因大雪導致45輛車發生連環相撞事故。雖然事故造成高速公路暫時封閉，但所幸未造成重大傷亡。

科羅拉多州70號州際公路週日也發生多起連環車禍。科羅拉多州警方表示，第一起事故發生在當地時間上午11點28分左右，地點位於加菲爾德縣格倫伍德斯普林斯（Glenwood Springs）以東，波及20多輛車；第二起事故則發生在上午11點42分左右，地點位於鷹郡吉普瑟姆鎮（Gypsum）以西，波及約30輛車。官方指出，這兩起事故均未造成人員傷亡，主要是路面結冰和能見度低所致。

氣象專家預測，風暴於週六晚間席捲五大湖區，數百萬人已接獲冬季天氣警報。從愛荷華州中部到威斯康辛州南部、伊利諾伊州北部、印第安納州和密西根州西部，降雪量可能超過半英尺（約15公分）。強風加上大雪可能導致能見度極低，使得這些地區的交通狀況極為危險。

氣象部門表示，風暴過後，美國北部將迎來一股寒流，氣溫將比12月初的平均氣溫低10到20度。更令人擔憂的是，預計下週還將有另一場冬季風暴來襲。

