美國中西部跨州議會領袖團拜會 黃偉哲盼深化台美地方友誼
由外交部所籌組的美國地方政要訪問團「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人30日拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處蘇恩恩處長接待訪團。該團成員皆是首次到訪台南，黃市長除介紹台南的城市特色外，雙方也就農業、半導體、綠能、精密科技等議題進行交流，希望進一步強化台美地方間的友好合作與互動。
黃偉哲特別以台南當季水果款待訪賓，鮮甜滋味大受好評，外賓紛紛讚嘆台南水果的高甜度與品質。黃市長向訪團介紹，台南以美食與農產聞名，尤其隨著台美農產品的合作推展，未來台南鳳梨有望登上美國民眾的餐桌，他也期盼能透過訪賓牽線多多發展交流，拉近台南與美國中西部各州的距離。
黃偉哲指出，無論是台南青年與美國小將的體育交流，或是台積電赴美設廠的產業合作，都展現出台美多元的連結，他也盼台南與美國各州能有更多不同層面的交流，尤其他聽聞團長珍娜代議長曾用一年時間走訪美國各州並撰書，他期盼未來台南的市民朋友與學生也能像她一樣，親身體驗美國的多樣文化與風貌。
訪團團長科羅拉多州州參議會珍娜(Dafna Michaelson Jenet)代議長表示，訪團成員來自美國不同州份，各具文化與產業特色，他們在今日探索台南後，皆盼能借鏡台南的科技發展經驗，以此推動他們各州的科技創新。
美國中西部跨州議會領袖團乃是由科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等美國中西部四州州議員所組成，台南為該團本次訪台行程中唯一造訪的南部城市，除拜會黃偉哲市長外，也將參觀安平古蹟及台灣歷史博物館，親身感受台南的文化魅力。
更多新聞推薦
其他人也在看
屏東畜牧業者強倒外縣市廚餘2人交保 屏檢抗告
（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東縣萬丹鄉某畜牧場業者28日強闖焚化廠，欲傾倒混入外縣市產源廚餘遭法辦。屏東地院昨天裁定施姓員工新台幣9萬元、林姓司機2萬元交保，屏檢今天提抗告。中央社 ・ 23 小時前
陳明祺：台灣高科技產業鏈要角 區域安全最佳夥伴
（中央社記者楊堯茹台北30日電）美國中西部跨州議會領袖訪問團訪問台灣，外交部政次陳明祺款宴時表示，台灣在高科技產業鏈扮演關鍵角色，是維繫區域安全與促進國防產業發展的最佳合作夥伴。中央社 ・ 1 天前
柯文哲控筆錄不實遭打臉 當庭稱想恢復司法信任
台北地院審理柯文哲弊案近尾聲，柯文哲與律師主張前都發局長黃景茂去年應訊時時筆錄不實，法官今（30日）勘驗去年9月黃景茂提及「明知京華城案違法還奉交下送研議」的偵訊光碟，審判長看完後說「黃景茂逐行逐字手指筆錄閱讀」，並未認定不實，檢察官則指黃景茂當時花了20分鐘看筆錄後簽名確認，並無不實，打臉柯文哲及黃景茂，柯文哲最後表示，這案子是為他製造出來的，自己選過總統，被關1年就算了，他現在想的如何恢復司法的信任。身陷黨狗駭媒風爆的黃國昌今未到庭旁聽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
保3總隊2大隊查獲貨輪載運冷凍肉類及私菸
[NOWnews今日新聞]內政部警政署保安警察第三總隊二大隊於日前據報，會同海巡署艦隊分署高雄海巡隊等單位，在高雄港西南方海域，查獲外籍雜貨輪載運逾133公噸冷凍肉類及107萬7000包來源不明菸品，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
高凌風癌逝11年！王偉忠痛憶老友「最後一面」…生前私下對話曝光了
舞台劇《明星養老院》2.0 即將於下週到高雄文化中心至德堂演出，監製王偉忠在中廣吳淡如的節目「幸福好時光」中表示，這齣戲的靈感來源是他從小認識的藝人，包括陶大偉、高凌風等人，他陪伴這些有意思的藝人一輩子，也送他們離開，一直很想為這些大明星做點事情，於是完成好笑又溫暖的《明星養老院》，11月8日、9日將在高雄演出三場。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 9 小時前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 11 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 10 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前