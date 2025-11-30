美國中西部降大雪 達美航空降落後衝出跑道

達美航空客機。（示意圖／美聯社）





美國中西部遭遇冬季風暴，不少地區降下大雪，造成航空大亂，上千航班延誤或取消。愛荷華州也因為這場惡劣天氣，發生達美航空落地後衝出跑道事件，所幸沒有人受傷。

多量消防車在一旁戒備，一旁的客機，只見機頭幾乎撞擊地面。美國愛荷華州，狄蒙國際機場，當地時間週六晚間，發生達美航空客機，抵達後發生衝出跑道事件，所幸沒有人受傷，機場則立即關閉，不過發生這起事件，全都是因為惡劣天氣。

福斯天氣記者：「情況基本沒有變化，整個上午都是積雪覆蓋，順便說一下，愛荷華州已經記錄到了，兩位數的降雪量。」

美國中西部遭遇冬季風暴，愛荷華，多地積雪達到超過25公分。整個美國中西部地區，也因此航空大亂，超過660航班取消，多達將近8千航班延誤。

記者vs.旅客：「（你覺得機場狀況如何?），到目前為止還不錯啦，但我們還是會看到保全。」

美國感恩節假期，不少民眾選擇出門遊玩或返鄉，如今遭遇冬季風暴，使行程大受影響，但當局表示，未來風暴強度 將再增強，不排除 延誤狀況 會更嚴重。

