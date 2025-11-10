美國也普發？川普稱關稅讓每人可獲2000美元 貝森特：我們還沒討論

編譯張渝萍／綜合報導

川普政府也普發？美國總統川普當地時間9日在社群媒體上先是大罵「反關稅的人都是笨蛋！」接著便宣布，所有美國人（除高收入者之外）都將獲得「至少2000美元（約6.2萬元台幣）股息」，並稱這都是多虧他的關稅帶錢進來，才讓國家富起來。

川普大罵反關稅者都是笨蛋。（圖／翻攝自白宮）

川普在Truth Social上寫道，「反對關稅的人是笨蛋！我們現在是世界上最富有、最受尊敬的國家。我們幾乎沒有通貨膨脹，股市創歷史新高。401K退休帳戶也達到歷史最高！」最後川普補充說：「每個人都將獲得至少2000美元的股息（不包括高收入者！）。」

川普發文稱每人將會拿到2000美元股息。（圖／翻攝自川普truth social）

美國ABC報導指，財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪時曾表示，他尚未與川普討論過這項股息提案。

貝森特說：「這筆2000美元的股息可能會以很多形式、很多方式發放。你知道，這可能就是總統議程中所看到的那些減稅措施，例如小費免稅、加班費免稅、社會安全金免稅，還有汽車貸款可以扣抵稅額等。」

此次川普宣布「普發股息」時機也相當巧妙，美國最高法院5日才針對川普的「對等關稅」展開辯論，大法官不分保守派與自由派，皆對川普的關稅政策表示質疑。

