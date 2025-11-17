美國也要重啟已關閉核電廠 美能源部：LOP絕大部分資金將資助核電廠建設

美國能源部長克里斯．萊特（Chris Wright）於11月17日宣布，能源部所屬的貸款計畫辦公室（LPO）將把絕大部分資金用來資助核能電廠的建設。萊特在美國核能學會的一場會議中指出：「截至目前，這些資金的主要用途，將是用來確保首批核能電廠能夠順利建造完成。」



在美國總統川普的第一個任期期間，LPO這個專責為美國能源與製造業計畫提供融資的單位，唯一一次撥款項目僅限於喬治亞州沃格特爾（Vogtle）核能電廠的反應爐建設。

美國計畫重啟已關閉核電廠

目前美國國內並沒有任何正在興建中的商用核子反應爐。不過，有幾座先前已關閉的核電廠正計劃重新啟用，並且有興建新型大型及小型反應爐的相關方案。

廣告 廣告

萊特表示，來自人工智慧（AI）及資料中心的電力需求，將吸引「信譽卓著的供應商」投入數十億美元的股權資金。他進一步補充，這些股權資金將以「1比3、甚至最高可達1比4的比例」，搭配來自貸款計畫辦公室的低成本債務融資。

今年稍早，川普簽署4項行政命令加速核能技術在美國的推廣與應用。

一位不願具名的川普政府高階官員在7月時向媒體透露：「我們在這裡的目標，是要將這個產業從長期以來束縛它的繁瑣法規中釋放出來。這個產業已經準備好要擴張。它渴望運作、渴望創新，而且有龐大的資金可供運用。」

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

