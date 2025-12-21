美國也要「韜光養晦」了嗎？
如果我們把「美國第一」和使「美國再次偉大」的口號換一種方式表達，是不是可以說，川普目標是「美國的偉大復興」呢？
由於人們的腦海中一直存在著美國是世界超強的印象，就在白宮任內已經失智的拜登和熱衷於性別多樣化的民主黨進步人士還沉浸在民主人權的意識形態的大夢中時，川普的團隊決定，不裝了，美國必須面對現實了，於是乎出現了12月4日的「2025年美國國家安全戰略報告」。
報告一出，舉世譁然。許多論者爭論，這份報告是否宣布美國戰略退縮。其實，戰略退縮是必然的後果，既不是報告的重點，也沒有掌握到報告的核心內容。
應該說，川普面對現實，作出了戰略調整，要美國重拾二戰時的模式。也就是說，美國不應當站在第一線，擔任世界警察。美國應當等到衝突雙方都打得精疲力盡了，再介入，坐收漁利。
川普把美國的核心利益縮小到西半球，也就是南北美洲。他喜歡把自己的名字放在所有物件上，所以稱之為「川普版的門羅主義」（Trumpcorollary of Monroe Doctrine）。報告說，它是從現實出發，但不是現實主義。也就是說，它是「實事求是」。大家是否記得，鄧小平推出改革開放的國策時不是也用了這四個響噹噹的字嗎？
然後呢？然後中國就韜光養晦了。韜光養晦的實際內容是多麼呢？不就是「把自己的事情做好」嗎？所以說這份報告的核心內容就是，不要在外頭惹是生非，把美國自己家裡的事情做好，包括：不要讓非我族類的人入境；讓軍隊掉轉槍口向內，驅趕國內的非法移民；打擊國際販毒集團和國家；增加關稅，降低所得稅；讓製造業回流；發展人工智慧：讓人民過上好日子…等等。
所以，報告開宗明義地說，冷戰結束後，歷屆政府都走錯了方向。美國不應該搞全球化，因為全球化不但掏空了美國的製造業，還把中國扶持成為製造業強國，美國的勁敵。美國不應該將自己的體制強加於其他國家，這麼做把整個中東搞得戰亂不斷，大量消耗了美國的國力。美國不應該利用援助和輸出意識形態，在全世界推動民主化，即顏色革命，浪費了納稅人的錢。更不應該的是搞所謂的多樣化，平等和包容（DEI）。換句話說，不應該在軍隊，政府機構和學校裡搞性別多樣化（LGBTQ），破壞了美國以宗教立國的基本精神。
因此，美國主流媒體對這份報告的反應是，川普挑起了文化戰，而給川普的定性是一個英文字：reactionary（反動）。川普腦中的美國應當是白人為主，篤信宗教，繁榮富裕，科技軍事都領先世界的美國，是回歸上世紀七十年代的美國。這是說，他要顛覆哪個繼續向前發展的自由主義。當然，他的門羅主義更追溯到1823年！你說反動不反動？
對於西太平洋，報告相當重視但卻存在矛盾。一方面它不要跟中國產生衝突，要公平競爭與合作，另一方面它仍然要保護台灣。這個矛盾其實很容易化解。川普要按照上述二戰的模式處理。
問題是，他會成功嗎？要知道，中國1978年啟動的改革開放運動是一項浩大的社會改造工程，國內的反對力量非常強大，而它最終取得成功的根本原因，不是別的，而是因為鄧小平擁有超人的意志力，並且他撐到1997年才走。那時候，跟他唱對台的所謂「左王」們，即陳雲、鄧立群、宋任窮、薄一波等，都先去見毛澤東了。否則，在六四衝擊之下，改革開放很可能夭折。
在美國，川普面對的也是艱巨的社會改造工程，國內有強大的反對力量。他也要韜光養晦，把美國自己的事做好，實現美國的偉大復興。但是，他有時間嗎？
他不但需要贏得明年的期中選舉，還需要副總統范斯贏得2028年和2032年的選舉，這樣，他才有取得成功的時間。這似乎是不可能完成的任務。（作者為中美論壇社理事）
其他人也在看
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 67
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 48
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 561
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 168
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 17 小時前 ・ 86
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 252
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 57
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久
（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]引新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 60
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 17 小時前 ・ 20
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 5
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 41
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 1 天前 ・ 19
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺
捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 32