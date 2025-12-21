美國也要「韜光養晦」了嗎？

如果我們把「美國第一」和使「美國再次偉大」的口號換一種方式表達，是不是可以說，川普目標是「美國的偉大復興」呢？

由於人們的腦海中一直存在著美國是世界超強的印象，就在白宮任內已經失智的拜登和熱衷於性別多樣化的民主黨進步人士還沉浸在民主人權的意識形態的大夢中時，川普的團隊決定，不裝了，美國必須面對現實了，於是乎出現了12月4日的「2025年美國國家安全戰略報告」。

報告一出，舉世譁然。許多論者爭論，這份報告是否宣布美國戰略退縮。其實，戰略退縮是必然的後果，既不是報告的重點，也沒有掌握到報告的核心內容。

應該說，川普面對現實，作出了戰略調整，要美國重拾二戰時的模式。也就是說，美國不應當站在第一線，擔任世界警察。美國應當等到衝突雙方都打得精疲力盡了，再介入，坐收漁利。

川普把美國的核心利益縮小到西半球，也就是南北美洲。他喜歡把自己的名字放在所有物件上，所以稱之為「川普版的門羅主義」（Trumpcorollary of Monroe Doctrine）。報告說，它是從現實出發，但不是現實主義。也就是說，它是「實事求是」。大家是否記得，鄧小平推出改革開放的國策時不是也用了這四個響噹噹的字嗎？

然後呢？然後中國就韜光養晦了。韜光養晦的實際內容是多麼呢？不就是「把自己的事情做好」嗎？所以說這份報告的核心內容就是，不要在外頭惹是生非，把美國自己家裡的事情做好，包括：不要讓非我族類的人入境；讓軍隊掉轉槍口向內，驅趕國內的非法移民；打擊國際販毒集團和國家；增加關稅，降低所得稅；讓製造業回流；發展人工智慧：讓人民過上好日子…等等。

所以，報告開宗明義地說，冷戰結束後，歷屆政府都走錯了方向。美國不應該搞全球化，因為全球化不但掏空了美國的製造業，還把中國扶持成為製造業強國，美國的勁敵。美國不應該將自己的體制強加於其他國家，這麼做把整個中東搞得戰亂不斷，大量消耗了美國的國力。美國不應該利用援助和輸出意識形態，在全世界推動民主化，即顏色革命，浪費了納稅人的錢。更不應該的是搞所謂的多樣化，平等和包容（DEI）。換句話說，不應該在軍隊，政府機構和學校裡搞性別多樣化（LGBTQ），破壞了美國以宗教立國的基本精神。

因此，美國主流媒體對這份報告的反應是，川普挑起了文化戰，而給川普的定性是一個英文字：reactionary（反動）。川普腦中的美國應當是白人為主，篤信宗教，繁榮富裕，科技軍事都領先世界的美國，是回歸上世紀七十年代的美國。這是說，他要顛覆哪個繼續向前發展的自由主義。當然，他的門羅主義更追溯到1823年！你說反動不反動？

對於西太平洋，報告相當重視但卻存在矛盾。一方面它不要跟中國產生衝突，要公平競爭與合作，另一方面它仍然要保護台灣。這個矛盾其實很容易化解。川普要按照上述二戰的模式處理。

問題是，他會成功嗎？要知道，中國1978年啟動的改革開放運動是一項浩大的社會改造工程，國內的反對力量非常強大，而它最終取得成功的根本原因，不是別的，而是因為鄧小平擁有超人的意志力，並且他撐到1997年才走。那時候，跟他唱對台的所謂「左王」們，即陳雲、鄧立群、宋任窮、薄一波等，都先去見毛澤東了。否則，在六四衝擊之下，改革開放很可能夭折。

在美國，川普面對的也是艱巨的社會改造工程，國內有強大的反對力量。他也要韜光養晦，把美國自己的事做好，實現美國的偉大復興。但是，他有時間嗎？

他不但需要贏得明年的期中選舉，還需要副總統范斯贏得2028年和2032年的選舉，這樣，他才有取得成功的時間。這似乎是不可能完成的任務。（作者為中美論壇社理事）