美國也起訴！太子首腦陳志落網引渡中國 柬埔寨：已剝奪國籍

太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，7日被遣送回中國，接受相關部門調查，據悉他出生中國福建、2014年入籍柬埔寨，隔年就創立太子集團，進行大規模跨國詐騙、洗錢，不過他已在去年12月被剝奪柬埔寨國籍。

太子集團創辦人陳志日前在柬埔寨遭到拘捕，隨後已被依法遣送回中國，正式接受相關單位調查，柬埔寨政府也證實此一消息，並指出柬中兩國執法部門已針對本案展開數個月的聯合調查。

柬埔寨內政部同時說明，依據《柬埔寨國籍法》，陳志已於2025年12月經法令，正式被剝奪柬埔寨國籍。

現年38歲的陳志出生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，並於2015年創立太子集團，根據《柬中時報》7日報導，陳志長期被指控涉及大規模跨國詐騙與資金洗錢，美國司法部曾對他提出起訴，指控其在柬埔寨策劃龐大的詐騙行動，從全球受害者手中騙取大量加密貨幣。

美國財政部也介入調查，並查扣一批據稱與其相關，總值超過1400億美元、約新台幣4兆3680億元的比特幣資產，被形容為史上規模最大的加密貨幣查扣案。

除了美國，陳志及其主導的太子集團也遭到多國執法與監管機關密切關注，部分國家甚至已對其實施資產凍結與制裁，此次陳志落網並遭遣返中國，是否將牽動更大規模的跨境執法合作，各界高度關注，目前中方尚未公布進一步辦案細節，相關指控與證據仍有待調查單位進一步釐清。

台視新聞／鄭艮祐 責任編輯／張碧珊

