美國也非避風港？前中國官員潛逃出境仍遭全天候追蹤

李傳良曾在黑龍江雞西、鶴崗擔任過副市長，犯下貪污、受賄、挪用公款、濫用職權等罪後離開中國前往美國。 圖：翻攝自東北網

[Newtalk新聞] 前中國黑龍江省雞西市副市長李傳良 2018 年涉鉅額貪腐潛逃美國後，即使身處紐約、加州甚至德州沙漠，仍持續遭北京以高科技監控追蹤。美聯社報導指出，中國近年大幅強化國內與海外監控能力，部分技術源自美國企業，引發外界對跨國壓制異議的高度關注。

美聯社報導，前中國黑龍江省雞西市副市長李傳良在潛逃美國多年後，仍未能擺脫北京的監控網絡。李傳良 1963 年出生於黑龍江雞西市， 1990 年加入中國共產黨，曾任雞西市與鶴崗市副市長，並於 2017 年 3 月辭去公職。2018 年，他因涉及鉅額貪腐案件離開中國前往美國。

前中國黑龍江省雞西市副市長李傳良在潛逃美國多年後，仍未能擺脫北京的監控網絡。 圖：翻攝自 YouTube @李傳良

中國法院於 2024 年公告，李傳良涉案資產超過人民幣 31 億元（約新台幣 137 億元），並已查封房產 1021 處。官方資料顯示，北京強調相關行動目的在於反貪腐，但批評人士指出，這類監控與追緝手段也被用於壓制異議聲音。

美聯社取得的文件與訪談內容顯示，李傳良的通訊長期遭到監控，其資產被全面查封，行蹤亦被納入中國警方的資料庫掌握。除了本人外，他在中國的親友亦成為施壓對象，超過 40 名親屬被當局確認身分並遭拘留，其中還包括一名懷有身孕的女兒。過去數月，李傳良更察覺有疑似中國特務的神秘男子跨洲跟蹤他。

李傳良指出，中國全天候追蹤他，包括所有的電子裝置和手機，用盡各種方法找出他和他的親友以及住處。不管身在何處，都在中國的掌握中。他於 2020 年接受外媒專訪時表示，自己出逃不僅為了自保，也希望藉此推動中國民主化。

中國官方數據顯示，僅在去年，北京便利用這些監控技術協助確認近 90 萬名中國官員身分並進行懲處，數量幾乎是 2012 年的 5 倍。相關技術也被運用於名為「獵狐行動」與「天網行動」的海外追逃計畫，目標包括叛逃官員、異議人士與犯罪嫌疑人。

華府多次抨擊這些海外行動構成威脅並侵犯他國主權，根據中國官方資料，北京透過脅迫、逮捕及向當事人親屬施壓等方式，已從超過 120 個國家帶回 1 萬 4000 多人，其中約 3000 人為公務員。芝加哥大學中國研究員王亞秋指出，北京積極追查逃往海外的人，是一種權力展現，藉此警告外界無處可逃，寒蟬效應十分明顯。

華府多次抨擊這些海外行動構成威脅並侵犯他國主權。 圖：翻攝自維基百科

美聯社還指出，過去 10 年間，北京用於控制國內及海外官員的部分監控科技，來自多家矽谷企業。根據其獨家取得的數百封外洩電郵、政府採購文件與企業內部簡報，相關技術可分析簡訊、付款資訊、航班、通話及其他資料，以追查官員親友與資產，而追查李傳良及其親友的機構之一，為中國公安部經濟犯罪偵查局。

文件顯示，IBM 曾向該部門出售自家監控軟體 i2，甲骨文與微軟亦有向其出售軟體的紀錄。IBM 聲明表示，已於 2022 年出售 i2 業務，並強調公司設有完善機制以確保技術被妥善使用；甲骨文婉拒置評，微軟則尚未回應。

IBM 曾向該部門出售自家監控軟體 i2。（圖為 IBM 北京辦公室） 圖：翻攝自維基百科

目前李傳良與多名親友失去聯繫，也無法獲得法律協助，甚至不清楚針對自己的指控細節。他選擇透過 YouTube 發聲，坦言情況看似毫無希望，但仍不會改變立場。

