美國乳蛋白為何成為食品開發新寵？從供應鏈到創新應用全面解析

乳蛋白可多元運用在烘焙、早餐穀物、能量飲品與即飲咖啡、冰淇淋與乳製甜品等，讓消費者在享受同時也能獲得營養。（林玉婷攝）

撰文＝食力企劃

長期以來，美國乳業以專業化、標準化與嚴格品質管理聞名全球，是全球最大的單一牛乳生產國，也是全球最大的乳酪、乳清與脫脂奶粉（SMP）出口國，具備充足的產能與穩定的供應能力。從牧場到加工廠，每個環節皆以科學監測與制度化管理為核心，確保乳源的安全與穩定。

在全球食品市場中，「蛋白質」正成為最具成長力的關鍵字。國際食品營養策略顧問公司New Nutrition Business創辦人Julian Mellentin在美國乳品出口協會舉辦的「美國乳蛋白創新應用新時代研討會」中分享，過去10年，蛋白質的消費結構出現重大轉變：從以健身與體重管理為核心的功能營養，走向「全年齡健康」的主流趨勢。在多國市場，乳蛋白也與熟齡營養、情緒健康與血糖管理等議題連結，成為跨族群、跨世代所需的營養成分。

廣告 廣告

美國乳品出口協會（U.S. Dairy Export Council, USDEC）指出，美國酪農普遍採用現代化飼養與永續農業方式，結合遺傳改良、營養設計與動物照護，打造出能兼顧效率與品質的乳品供應體系。這樣的專業體制，讓美國乳蛋白在全球市場不僅代表營養與功能，更象徵「值得信賴的品質」。

國際食品營養策略顧問公司New Nutrition Business創辦人Julian Mellentin表示，在營養領域中，「蛋白質」是最強勢且持續增長的趨勢，而「乳蛋白」則是最受歡迎的動物蛋白來源。（圖片來源：美國乳品出口協會提供）

蛋白質不再只屬於健身房：從功能營養走向全民健康

「多數消費者在意『蛋白質含量』，但其實更需要關注的是『蛋白質品質』。」Mellentin強調，乳蛋白擁有最高的可消化必需胺基酸分數（DIAAS），代表它能以更小劑量達到同等營養效益。「在強調自然、有效、可感受的營養訴求時，乳蛋白擁有人體必需胺基酸的完整組合，吸收率也比植物蛋白高。」

從歐洲到亞洲，乳蛋白已成為結合營養與享受的代表成分。以瑞典市場為例，高蛋白巧克力慕斯在美國成為爆紅甜點，不再只是健身補給，而是人人都能享用的「合理放縱」。Mellentin分析：「當消費者開始為『好吃又營養』買單，蛋白質就走出了運動市場的框架。」

乳蛋白的DIAAS（可消化必需胺基酸分數）高，讓人體有更佳的利用率。（圖片來源：美國乳品出口協會提供）

從蛋白飲到甜點與零食：乳蛋白的應用版圖快速擴張

乳蛋白具有多功能與風味中性的特色，能與各種食品基底協調共存。「過去大家認為乳蛋白只能做成奶昔、能量棒，其實它可以融入烘焙、甜點、冰品，甚至零食與即飲咖啡。」Mellentin舉例，美國Legendary Foods以酪蛋白與乳清蛋白製作布朗尼，上市首年銷售達6,890萬美元；星巴克的高蛋白即飲咖啡，每瓶含20公克蛋白，靠著「美味加能量」的訴求成功打入主流市場。

美國乳品出口協會（U.S. Dairy Export Council, USDEC）全球原料行銷副總裁埼玉美佳也指出，乳蛋白產品的開發策略不再是「越多越好」，而是以少量多次、自然融入為方向。「許多成功的商品只含8到10公克蛋白，但消費者不覺得自己在喝營養品，而是在享受美味。」

這樣的轉變，也讓乳蛋白從「功能性成分」變成「日常食品的質感提升劑」。它能在冰淇淋中帶來更滑順口感，在烘焙中提升蛋白結構與濕潤度，同時兼具營養與風味的雙重價值。

穩定與品質並行：美國乳蛋白成為全球供應核心

乳蛋白目前已成為全球食品創新的基石，因此原料的穩定供應與品質信任至關重要。美國憑藉完整的乳業體系與科學管理，成為全球最大的乳酪、乳清與脫脂奶粉生產與出口國。根據美國乳品出口協會資料，美國乳業年產量超過紐西蘭與澳洲產量總和的3倍，並且持續增加乳清與蛋白加工產能，近兩年相關投資已超過100億美元。

「美國乳品的品質優勢，首先來自飼養端的科學化管理。」埼玉美佳說明，美國乳牛場普遍導入遺傳改良、營養飼料與動物福利措施，使牛奶品質穩定且富含營養。「我們常說，這些牛幾乎被當成貴賓照顧。」

其次是嚴謹的品質監管體系。從牧場到出口，所有乳品皆須符合美國政府多重安全與品質檢測。「這不只是農產品，而是一套完整的科學製程。」埼玉美佳強調，正因這樣的制度化與透明化，使美國乳蛋白在全球市場成為穩定、具信賴度的原料來源。

根據美國乳品出口協會統計，2024年台灣自美國進口的乳蛋白達1,589公噸，占市場47%，顯示台灣食品與飲料製造商對美國乳原料的依賴正快速提升。

台灣食品業的機會：從健身飲品走向風味創新與日常化

相較於日本與韓國，台灣的乳蛋白應用仍集中在健身族群。「台灣在風味開發上其實非常領先，像黑糖、烏龍奶茶、珍珠等在地口味，若能結合乳蛋白，就是走向主流化的最佳起點。」埼玉美佳分析，這些元素能幫助品牌突破「蛋白質＝苦澀營養品」的刻板印象，轉化為「營養美味食品」。

她建議，台灣廠商可從單人份、即食型產品入手，讓蛋白質以甜點、點心、飲品的形式自然融入生活，而非僅侷限於運動後補給。Mellentin也呼應：「營養產品的擴散往往從『少量、便利、可嘗鮮』開始，當口碑建立後，再走向家庭包裝與主流消費。」

Mellentin強調，品牌可依據趨勢採取四種創新策略：重新定位（Reposition）、重新配方（Reformulate）、重新打造（Reinvent）、真正創新（Innovation）。最成功的模式往往是「重新詮釋傳統食品」，例如將克菲爾、希臘優格等熟悉品項以更便利、更健康的方式重現。

總結而言，乳蛋白具備營養完整、應用廣泛與天然優勢，將持續引領營養食品的成長。未來5年，「乳品營養 × 消費者健康」將是推動全球市場的關鍵動能。當全球市場已將「蛋白質」視為營養與愉悅兼具的核心成分，台灣食品業若能掌握這波浪潮，善用美國乳蛋白的穩定供應與技術支援，將有機會在亞洲創新版圖中佔據關鍵位置。

美國乳品出口協會舉辦「美國乳蛋白創新應用新時代研討會」，從生產原料品質到應用多元性有多方面的討論。（圖片來源：美國乳品出口協會提供）

【本文由美國乳品出口協會委託製作】

延伸閱讀

營養升級新食代！美國乳蛋白有什麼應用潛力？

「乳蛋白之最」比一比！一窺全球乳蛋白的創新趨勢！

美國希臘式優格品牌Oikos跨足即飲高蛋白飲！主打常溫保存、高蛋白、無人工添加配方