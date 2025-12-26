美國乳蛋白為何成為食品開發新寵？從供應鏈到創新應用全面解析
乳蛋白可多元運用在烘焙、早餐穀物、能量飲品與即飲咖啡、冰淇淋與乳製甜品等，讓消費者在享受同時也能獲得營養。（林玉婷攝）
撰文＝食力企劃
長期以來，美國乳業以專業化、標準化與嚴格品質管理聞名全球，是全球最大的單一牛乳生產國，也是全球最大的乳酪、乳清與脫脂奶粉（SMP）出口國，具備充足的產能與穩定的供應能力。從牧場到加工廠，每個環節皆以科學監測與制度化管理為核心，確保乳源的安全與穩定。
在全球食品市場中，「蛋白質」正成為最具成長力的關鍵字。國際食品營養策略顧問公司New Nutrition Business創辦人Julian Mellentin在美國乳品出口協會舉辦的「美國乳蛋白創新應用新時代研討會」中分享，過去10年，蛋白質的消費結構出現重大轉變：從以健身與體重管理為核心的功能營養，走向「全年齡健康」的主流趨勢。在多國市場，乳蛋白也與熟齡營養、情緒健康與血糖管理等議題連結，成為跨族群、跨世代所需的營養成分。
美國乳品出口協會（U.S. Dairy Export Council, USDEC）指出，美國酪農普遍採用現代化飼養與永續農業方式，結合遺傳改良、營養設計與動物照護，打造出能兼顧效率與品質的乳品供應體系。這樣的專業體制，讓美國乳蛋白在全球市場不僅代表營養與功能，更象徵「值得信賴的品質」。
國際食品營養策略顧問公司New Nutrition Business創辦人Julian Mellentin表示，在營養領域中，「蛋白質」是最強勢且持續增長的趨勢，而「乳蛋白」則是最受歡迎的動物蛋白來源。（圖片來源：美國乳品出口協會提供）
蛋白質不再只屬於健身房：從功能營養走向全民健康
「多數消費者在意『蛋白質含量』，但其實更需要關注的是『蛋白質品質』。」Mellentin強調，乳蛋白擁有最高的可消化必需胺基酸分數（DIAAS），代表它能以更小劑量達到同等營養效益。「在強調自然、有效、可感受的營養訴求時，乳蛋白擁有人體必需胺基酸的完整組合，吸收率也比植物蛋白高。」
從歐洲到亞洲，乳蛋白已成為結合營養與享受的代表成分。以瑞典市場為例，高蛋白巧克力慕斯在美國成為爆紅甜點，不再只是健身補給，而是人人都能享用的「合理放縱」。Mellentin分析：「當消費者開始為『好吃又營養』買單，蛋白質就走出了運動市場的框架。」
乳蛋白的DIAAS（可消化必需胺基酸分數）高，讓人體有更佳的利用率。（圖片來源：美國乳品出口協會提供）
從蛋白飲到甜點與零食：乳蛋白的應用版圖快速擴張
乳蛋白具有多功能與風味中性的特色，能與各種食品基底協調共存。「過去大家認為乳蛋白只能做成奶昔、能量棒，其實它可以融入烘焙、甜點、冰品，甚至零食與即飲咖啡。」Mellentin舉例，美國Legendary Foods以酪蛋白與乳清蛋白製作布朗尼，上市首年銷售達6,890萬美元；星巴克的高蛋白即飲咖啡，每瓶含20公克蛋白，靠著「美味加能量」的訴求成功打入主流市場。
美國乳品出口協會（U.S. Dairy Export Council, USDEC）全球原料行銷副總裁埼玉美佳也指出，乳蛋白產品的開發策略不再是「越多越好」，而是以少量多次、自然融入為方向。「許多成功的商品只含8到10公克蛋白，但消費者不覺得自己在喝營養品，而是在享受美味。」
這樣的轉變，也讓乳蛋白從「功能性成分」變成「日常食品的質感提升劑」。它能在冰淇淋中帶來更滑順口感，在烘焙中提升蛋白結構與濕潤度，同時兼具營養與風味的雙重價值。
穩定與品質並行：美國乳蛋白成為全球供應核心
乳蛋白目前已成為全球食品創新的基石，因此原料的穩定供應與品質信任至關重要。美國憑藉完整的乳業體系與科學管理，成為全球最大的乳酪、乳清與脫脂奶粉生產與出口國。根據美國乳品出口協會資料，美國乳業年產量超過紐西蘭與澳洲產量總和的3倍，並且持續增加乳清與蛋白加工產能，近兩年相關投資已超過100億美元。
「美國乳品的品質優勢，首先來自飼養端的科學化管理。」埼玉美佳說明，美國乳牛場普遍導入遺傳改良、營養飼料與動物福利措施，使牛奶品質穩定且富含營養。「我們常說，這些牛幾乎被當成貴賓照顧。」
其次是嚴謹的品質監管體系。從牧場到出口，所有乳品皆須符合美國政府多重安全與品質檢測。「這不只是農產品，而是一套完整的科學製程。」埼玉美佳強調，正因這樣的制度化與透明化，使美國乳蛋白在全球市場成為穩定、具信賴度的原料來源。
根據美國乳品出口協會統計，2024年台灣自美國進口的乳蛋白達1,589公噸，占市場47%，顯示台灣食品與飲料製造商對美國乳原料的依賴正快速提升。
台灣食品業的機會：從健身飲品走向風味創新與日常化
相較於日本與韓國，台灣的乳蛋白應用仍集中在健身族群。「台灣在風味開發上其實非常領先，像黑糖、烏龍奶茶、珍珠等在地口味，若能結合乳蛋白，就是走向主流化的最佳起點。」埼玉美佳分析，這些元素能幫助品牌突破「蛋白質＝苦澀營養品」的刻板印象，轉化為「營養美味食品」。
她建議，台灣廠商可從單人份、即食型產品入手，讓蛋白質以甜點、點心、飲品的形式自然融入生活，而非僅侷限於運動後補給。Mellentin也呼應：「營養產品的擴散往往從『少量、便利、可嘗鮮』開始，當口碑建立後，再走向家庭包裝與主流消費。」
Mellentin強調，品牌可依據趨勢採取四種創新策略：重新定位（Reposition）、重新配方（Reformulate）、重新打造（Reinvent）、真正創新（Innovation）。最成功的模式往往是「重新詮釋傳統食品」，例如將克菲爾、希臘優格等熟悉品項以更便利、更健康的方式重現。
總結而言，乳蛋白具備營養完整、應用廣泛與天然優勢，將持續引領營養食品的成長。未來5年，「乳品營養 × 消費者健康」將是推動全球市場的關鍵動能。當全球市場已將「蛋白質」視為營養與愉悅兼具的核心成分，台灣食品業若能掌握這波浪潮，善用美國乳蛋白的穩定供應與技術支援，將有機會在亞洲創新版圖中佔據關鍵位置。
美國乳品出口協會舉辦「美國乳蛋白創新應用新時代研討會」，從生產原料品質到應用多元性有多方面的討論。（圖片來源：美國乳品出口協會提供）
【本文由美國乳品出口協會委託製作】
延伸閱讀
營養升級新食代！美國乳蛋白有什麼應用潛力？
「乳蛋白之最」比一比！一窺全球乳蛋白的創新趨勢！
美國希臘式優格品牌Oikos跨足即飲高蛋白飲！主打常溫保存、高蛋白、無人工添加配方
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 21 小時前 ・ 426
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 132
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
NBA》詹皇正負值-33全隊最差 瑞迪克爆氣：湖人現在爛透了！是超級糟糕球隊
湖人今天在聖誕大戰上對決火箭，沒想到紫金軍團卻被火箭以96比119打爆，詹姆斯（LeBron James）雖然今天攻下18分，但正負值卻是全隊最糟的-33，寫下他湖人生涯最差紀錄。詹姆斯今天上場32分鐘，13投7中攻下18分，還送出5次助攻，另有2籃板2抄截1火鍋，雖然數據看起來不差，但卻在防守端成為黑洞，讓湖人屢遭打點，這也導致他的正負值達到-33，成為全隊最差球員。根據《The Athletic》記者莫雷（Law Murray）指出，這是詹姆斯加入湖人後的最糟紀錄，而他生涯只有2場比今天更慘，都是效力騎士時所創下，分別是2016年1月對上勇士的-34，以及2018年1月對上灰狼的-39。Game over. Lebron James exits a team worst -33.The Lakers have now 3-6 in their last 9 games……. ?I wonder what changed ?? pic.twitter.com/y7AGlkv3bQ— HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) December 26, 2025對於球麗台運動報 ・ 51 分鐘前 ・ 2
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 47
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 10
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 34
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前 ・ 12
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 11
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 108
果粉淚別！iPhone停售名單曝光 i16 Pro Max也走入歷史
隨著iPhone 17問世，多款舊世代iPhone也同步走入歷史。蘋果近期宣布一次停售25款產品，其中包含7款iPhone，最引人關注的莫過於SE與Plus系列全面退場，象徵蘋果手機產品策略出現明顯轉向。SE系列由iPhone 16e接棒，重新定位為「平價旗艦」；而Plus系列則被全新推出的iPhone Air取代，主打超薄機身設計，但市場反應與銷售表現未如預期。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1