美國二度退出巴黎協定 外媒：重返難度比前一次更高

繼22日完成退出WHO程序後，美國於27日宣布，已正式退出《巴黎氣候協定》，成為全球唯一兩度退出該協定的國家。

美國總統川普（Donald Trump）在2017年第一任總統任期時，便曾退出《巴黎協定》，但當時因相關規定限制，直到任期尾聲才正式退出。不過繼任的拜登（Joe Biden）隨即宣布重新加入協定，實際退出時間僅約4個月。

而川普於去（2025）年初第二任總統任期上任首日，便宣布將再度退出《巴黎協定》，並稱該協定是不公平的敲詐，若退出將可為美國節省超過1兆美元（約新台幣31.3兆元）。

廣告 廣告

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）則表示，退出協定是「美國優先的勝利」，並稱《巴黎協定》削弱美國價值、影響施政優先順序，且還浪費納稅人辛苦賺來的金錢，並抑制經濟成長，並稱。

歐盟氣候事務專員霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）認為，退出《巴黎協定》將對美國的國際聲譽造成重大負面影響。根據《紐約時報》報導，美國是全球第二大氣候污染國，同時也是歷史累積溫室氣體排放量最高的國家。

《衛報》分析，以色列等部分國家，可能會跟隨美國腳步退出《巴黎協定》；但進步派智庫政策研究所（Institute for Policy Studies）氣候正義專案主任森（Basav Sen）則認為，美國退出會促使部分國家採取更大膽的氣候行動，如哥倫比亞與荷蘭就在COP 30期間宣布，將與太平洋島國共同舉辦首次以逐步淘汰化石燃料為主題的國際會議。

彭博社報導並提到，除《巴黎氣候協定》外，美國也已退出聯合國旗下的「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC），以及國際再生能源機構（IAEA）、國際自然保育聯盟（IUCN）、《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）等66個國際組織與條約。

美國政治媒體《Politico》分析，由於《巴黎協定》是建立在母條約UNFCCC之上，若退出UNFCCC後想重新簽訂需美國國會批准，因此下一任美國總統若想重返《巴黎氣候協定》，將無法只靠行政命令批准，難度將比拜登更高。

更多公視新聞網報導

拜登赴COP26為川普退出巴黎協定道歉 承諾2030減少5成碳排

川普政府通知聯合國 退出巴黎氣候協定

川普放寬「瀕危物種」保護規範 恐加速滅絕？

