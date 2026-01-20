美國五大湖區暴雪侵襲 密州公路上百車連環追撞

陽光將雪梨海灘染成金黃，不少民眾在岸邊步道慢跑。正值酷暑的澳洲，衝浪是最受歡迎的活動之一，但在接連發生鯊魚攻擊人的事件後，已經沒有人敢下水。

雪梨居民萊特說道，「可能一段時間都不能衝浪了，我覺得沒有人想去，這有點令人震驚。」

讓雪梨民眾震驚的是，週日（18日）有一名12歲男孩，在雪梨海灘被鯊魚咬傷，有生命危險，目前仍在醫院接受治療。隔日一名10歲男孩衝浪時，也被鯊魚撞落衝浪板，所幸沒有受傷，但衝浪板被咬掉一塊。

廣告 廣告

同一日，一名20多歲男子又在衝浪時遭鯊魚攻擊，腿部嚴重受傷，情況危急。接二連三的事件，迫使當局暫時關閉了雪梨北部海灘，警方研判可能是最近連日暴雨，為鯊魚創造了更活躍的環境。

新南威爾斯州警方麥克納爾蒂指出，「我們認為鹹淡水交匯處，兩者彼此衝濺的水域，可能為昨日的鯊魚襲擊事件，創造了完美的生存環境。」

就在雪梨人心惶惶的同時，新南威爾斯國家公園一處露營區海域，週二又傳出鯊魚咬傷衝浪客的意外，所幸只受到輕傷。這已經是新州48小時內所發生的第4起鯊魚襲擊事件。當地衝浪救生協會建議民眾，目前海灘並不安全，最好改去游泳池。

鏡頭轉到美國，來自大湖區的冬季風暴席捲東北部，到處一片白茫茫，密西根州一條繁忙的州際公路，疑似因為積雪車輛打滑，發生上百部車輛追撞事故，其中包括多部大型貨運拖車。

被撞車駕駛表示，「我及時停住，沒有撞到前車，但這部車，在右車道的這部車，想要避開我，但它還是撞上我的車，因為它被後車撞到，這是個大連環追撞。」

警方表示，這起事故造成多人受傷，受困司機已暫時安置在當地一所高中等待接送，同時安排拖吊業者協助清理現場。

氣象單位則警告，不只東北部地區陷入極凍，包括佛州中北部及喬治亞州東南部，週一夜間至週二也可能出現冰點以下的低溫。