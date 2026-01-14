美國亞利桑納州鳳凰城市市長 率團三度訪臺

外交部長林佳龍致贈美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate_Gallego）臺灣木雕禮品並合影

外交部長林佳龍（右十二）款宴美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate_Gallego，右十三）訪問團

外交部表示，美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）率團三度訪臺，訪團此行另晉見賴清德總統、蕭美琴副總統，拜會臺南市政府及臺北市政府，並與我國高科技產業代表交流，就雙邊經貿合作進行交流，拓展合作機會。

外交部部長林佳龍致詞時表示，臺灣在半導體、人工智慧及先進製造等高科技產業具備關鍵優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，也是美國在科技領域值得信賴的合作夥伴。鳳凰城及亞利桑納州近年已成為我國企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展。林部長歡迎星宇航空開啟臺北—鳳凰城直航班機，將有助促進人流、物流與資金往來，強化產業鏈結。臺灣與鳳凰城市將持續推動產業合作與人才交流，深化雙邊夥伴關係，打造更具韌性的高科技供應鏈。

蓋蕾歌市長感謝我國政府邀請訪臺，並表示值此臺美高科技產業合作發展的重要時刻，此行彰顯鳳凰城與臺灣的緊密夥伴關係。蓋蕾歌市長指出，隨著台積電宣布在美投資1,650億美元，鳳凰城將持續與臺灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性。蓋蕾歌市長期待雙方持續推動教育、培訓合作及青年交流，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域拓展合作機會，讓雙方人民共享合作成果。