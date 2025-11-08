美國人快吃不起牛肉 川普下令司法部徹查

美國華盛頓州的一間肉品專賣店。路透社



受到供給不足影響，美國牛肉價格比去年大漲逾13%，成為美國人感受物價上漲最大的來源。近日多場選舉顯示，選民將物價上漲怪罪川普政府，連帶影響共和黨選情。為了挽回民心，美國總統川普週五（11/7）無預警宣布，他已下令司法部調查「外資肉品加工廠」，認為都是這些加工廠刻意哄抬物價。

川普週五在社群媒體發文表示：「我已要求司法部立刻對肉品包裝加工業者展開調查，他們透過非法共謀、操縱價格、壟斷價格推高牛肉價格。」川普同時強調自己絕對會保護畜牧農：「我們會始終保護美國的畜牧農，他們被當成肉品加工業者的代罪羔羊，是這些業者透過人為哄抬售價，危及我國糧食供應安全。」

川普並未提出任何證據顯示，肉品加工廠操控美國牛肉售價。但向來聽命的司法部長邦迪（Pam Bondi）已在長官一聲令下展開動作。邦迪在X平台發文表示，美國農業部和司法部助理檢察官已對此展開調查。

目前尚不清楚司法部的調查對象為何，但佔有85%美國牛肉市場的4大間肉品包裝加工廠恐被鎖定。這4大業者分別是：泰森食品（Tyson Foods Inc.）、嘉吉（Cargill）、JBS USA、國家牛肉包裝公司（National Beef Packing Company）。JBS總部位於巴西，其美國子公司是全美最大的牛肉加工商、第二大的禽豬肉品加工商。

受到長年乾旱、養殖飼料成本升高等因素影響，美國肉牛養殖數量降至75年新低。川普針對巴西的關稅措施，又導致進口牛肉量下滑，進一步導致供給不足。牛肩胛絞肉的價格於今年9月來到每磅6.33美元（約196元台幣），和去年相比上漲約13.5%。

路透社於10月的最新民調顯示，4成選民認為生活物價是他們考量選票的主要原因。

有媒體分析指出，近來民主黨連勝幾場地方選舉，被視為選民對川普政府未能降低物價的不滿。

有專家指出，對肉品加工業者展開調查，不但無法逼迫降價，恐怕還會招致反效果。

奧克拉荷馬州立大學農業經濟學家皮爾（Derrell Peel）說：「肉品加工業者在我國已被檢視、研究長達50年，對部分肉農來說，(壟斷市場)是一項長達數百年的議題。但如果結論是拆分那些大型肉品加工商，後果將會變成消費者得付更高價格購買牛肉，而生產者則只會拿到更低的收購價。」

