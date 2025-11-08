美國人快吃不起牛肉 川普下令司法部徹查
受到供給不足影響，美國牛肉價格比去年大漲逾13%，成為美國人感受物價上漲最大的來源。近日多場選舉顯示，選民將物價上漲怪罪川普政府，連帶影響共和黨選情。為了挽回民心，美國總統川普週五（11/7）無預警宣布，他已下令司法部調查「外資肉品加工廠」，認為都是這些加工廠刻意哄抬物價。
川普週五在社群媒體發文表示：「我已要求司法部立刻對肉品包裝加工業者展開調查，他們透過非法共謀、操縱價格、壟斷價格推高牛肉價格。」川普同時強調自己絕對會保護畜牧農：「我們會始終保護美國的畜牧農，他們被當成肉品加工業者的代罪羔羊，是這些業者透過人為哄抬售價，危及我國糧食供應安全。」
川普並未提出任何證據顯示，肉品加工廠操控美國牛肉售價。但向來聽命的司法部長邦迪（Pam Bondi）已在長官一聲令下展開動作。邦迪在X平台發文表示，美國農業部和司法部助理檢察官已對此展開調查。
目前尚不清楚司法部的調查對象為何，但佔有85%美國牛肉市場的4大間肉品包裝加工廠恐被鎖定。這4大業者分別是：泰森食品（Tyson Foods Inc.）、嘉吉（Cargill）、JBS USA、國家牛肉包裝公司（National Beef Packing Company）。JBS總部位於巴西，其美國子公司是全美最大的牛肉加工商、第二大的禽豬肉品加工商。
受到長年乾旱、養殖飼料成本升高等因素影響，美國肉牛養殖數量降至75年新低。川普針對巴西的關稅措施，又導致進口牛肉量下滑，進一步導致供給不足。牛肩胛絞肉的價格於今年9月來到每磅6.33美元（約196元台幣），和去年相比上漲約13.5%。
路透社於10月的最新民調顯示，4成選民認為生活物價是他們考量選票的主要原因。
有媒體分析指出，近來民主黨連勝幾場地方選舉，被視為選民對川普政府未能降低物價的不滿。
有專家指出，對肉品加工業者展開調查，不但無法逼迫降價，恐怕還會招致反效果。
奧克拉荷馬州立大學農業經濟學家皮爾（Derrell Peel）說：「肉品加工業者在我國已被檢視、研究長達50年，對部分肉農來說，(壟斷市場)是一項長達數百年的議題。但如果結論是拆分那些大型肉品加工商，後果將會變成消費者得付更高價格購買牛肉，而生產者則只會拿到更低的收購價。」
更多太報報導
力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內
有關係就是沒關係？匈牙利總理和川普懇談後 可續買俄油不受制裁
美政府關門史上最多日 消費者信心跌至3年半來新低
其他人也在看
瞌睡川普全球放送！減肥藥記者會「醫師當場昏倒＋總統打盹」健康狀況又挨酸
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）6日於白宮橢圓形辦公室舉行記者會，宣布「美國人買減肥藥再也不用破產」。沒想到站在他身後的...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
輝達落腳北士科T17、T18基地 李四川：預計下周五與新壽簽解約
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、T18基地，由於此處已由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商合議解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計下周五（14日）簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
郵筒成網拍商品掀議！ 賣家：不知情 中華郵政：追回17座
網購平台「什麼都賣、什麼都不奇怪」，但有人賣郵筒您看過嗎？有賣家PO出圖文，大大小小、綠色紅色甚至雙色款的郵筒都有，價格最高的一座賣6000元，但被網友質疑是否有盜賣郵政資產嫌疑？對此賣家發聲喊冤自己...華視 ・ 4 小時前
一抹擦掉40年時光...！基隆美術館志工誤清「灰塵藝術」 作者沉痛發聲：不可逆的毀損
「或許這是時間介入藝術的方式。」基隆美術館2025國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」發生離譜事故！台灣當代藝術家陳松志的參展作品〈倒裝的語句－16〉，因館內志工誤認為鏡面灰塵是髒污，竟用衛生紙擦拭清潔，結果將「封存了40年的灰塵」一掃而空，作品的核心概念瞬間被抹去。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
喝水有時刻表！ 中醫揭「8黃金時段」助排毒、瘦身
中醫皮膚科專科醫師「艾莉絲」在臉書粉專發影片建議喝水的「黃金時間點」，提醒民眾千萬不要亂喝水，要在黃金時間補充水分，不僅可促進身體排毒，還能幫助瘦身，是維持健康的絕佳方式。艾莉絲指出，第一杯水可以在早上起床後到早餐前飲用，「經過一整晚的睡眠後，身體會處於...CTWANT ・ 1 天前
王麟祥請辭足協理事長 盼接任者延續基層扎根
（中央社記者陳容琛台北8日電）中華民國足協理事長王麟祥今天正式請辭職務，他透過公開信表示，期盼接任者能延續基層扎根、制度改善與支持足球人才養成，讓每個在球場奔跑的孩子都有機會看到。中央社 ・ 3 小時前
流感疫苗全台接種破5百萬人 羅一鈞：部分縣市預估12月用罄
流感疫苗打氣旺，疾管署長羅一鈞今天說，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、公費COVID-19疫苗接種116萬劑；若打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能用罄，請民眾把握機會趕快接種。疾管署將於11月底評估是否再增購流感疫苗供年底至明年初公費接種需求。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
馬斯克「兆元報酬」多驚人？買美國一州或全球熱門職業運動聯盟都行
電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在...聯合新聞網 ・ 9 小時前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 1 天前
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻EBC東森新聞 ・ 7 小時前
南僑將入股米哥烘焙坊 打造烘焙一條龍
南僑（1702）投控總裁李勘文今天透露，將投資蛋糕連鎖店米哥烘焙坊（MilkHouses），從上游原物料供應串連至下游烘焙通路，打造「烘焙一條龍」平台，目標要瞄準美國和東南亞市場。南僑投控董事長陳飛龍和米哥烘焙坊創辦人江青雲已合意投資，接下來會進行Due Diligence（財務盡職調查），實際入股自由時報 ・ 1 天前
台南女教師竄改25名學生段考答案！遭當場抓包火速辭職
台南一所國小驚傳女教師竄改學生段考答案事件，一名本學期才到職的楊姓兼任女教師，疑似為提高教學評價，在批改6年級自然科段考試卷時，將學生錯誤答案修改為正確答案，不料被學生當場目睹並舉報，事件曝光後女教師立即辭職離校，校方也被迫讓受影響班級重新考試。中天新聞網 ・ 1 天前
戴資穎退役離營不敢一一告別 怕控制不住情緒哭出來
台灣羽球天后戴資穎昨天宣布正式退役，她今天透露，終於把這句最難說出口的話說出來，心裡也輕鬆了許多，前幾天在準備離開國訓中心時就有送禮，但只有跟一些人告別，「因為我怕會控制不住情緒哭出來。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
美對台軍售延宕 美國防副次長提名人：盟友無法取得武器會是個問題
美國國防部副次長被提名人韋勒茲－葛林6日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選...聯合新聞網 ・ 1 天前
ChatGPT吐大白話 李艷秋酸：「台灣之盾」原來是「美國錢盾」？
總統賴清德在國慶演說中，談及國防預算的增加，首曝要加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。資深媒體人李艷秋表示，美國要求我國防預算要提升到GDP的5%，也就是1兆2280億元，佔總預算的43%，2元稅收有近1元搞國防，這種事賴政府絕對幹得出來；她不禁質疑，「台灣之盾」原來是「美國錢盾」？中時新聞網 ・ 3 小時前
台中IKEA吃爐烤牛「生到嚇到」！情侶控吃完嚴重上吐下瀉…食安處要查了
台中IKEA疑似發生食安疑慮，有民眾指控6日晚上和未婚妻去用餐，點了一份爐烤牛，結果牛肉疑似沒烤熟，他們看到「這麼生有嚇到」，因為不想浪費還是吃光，結果兩人回家後嚴重上吐下瀉。對此，台中食安處表示目前尚未接獲醫院通報，但已啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若有違反食安法規定項目又未改善，最重可罰2億元，後續將持續關注通報情況。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
流感疫苗接種人數持續攀升，疾管署長羅一鈞8日出席「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會時表示，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘量僅153萬劑，若接種熱度不減，估計部分縣市12月初至中旬可能庫存用罄，呼籲符合資格民眾儘速完成接種。中天新聞網 ・ 8 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
情趣玩偶醜聞與違禁品風波：中國電商Shein暫避法國封禁
亞洲在線零售商Shein因其平台被發現出售具有兒童特征的情趣玩偶，以及刀具等違禁品，在法國面臨司法程序。法國政府周五表示，由於Shein已移除所有非法產品，平台暫時避免了被徹底封禁的命運，但仍處於官方的「嚴密監控之下」。德國之聲 ・ 3 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前