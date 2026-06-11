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根據路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）最新民調顯示，隨著人工智慧（AI）熱潮席捲全球，美國民眾對數據中心的快速擴張感到不安。高達77%的受訪者擔心AI發展將推升電費，且多數人反對在自家社區附近興建相關設施。

隨著人工智慧（AI）技術突飛猛進，支撐龐大運算需求的數據中心在全美各地如雨後春筍般湧現。然而，最新民調指出，僅有三分之一的美國人支持目前數據中心的建設速度，高達64%的人表示反對。儘管川普（Donald Trump）政府將AI發展視為與中國競爭的優先項目，並要求聯邦機構加速基礎設施審核，但基層民眾的疑慮顯然正在升溫。

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民眾最擔心的問題莫過於「荷包」。由於AI演算法需要消耗驚人的電力，約77%的受訪者不分黨派，皆擔心這會導致電費上漲。此外，數據中心雖然佔地廣大且耗水量高，卻無法提供大量的長期就業機會，這讓許多地方居民感到不滿。一名受訪的共和黨選民表示，他居住在印第安納州的農村地區，目前的電費已經讓他感到吃力，非常擔心數據中心會讓負擔更重。

這種「鄰避效應」在民調中表露無遺。僅有14%的受訪者願意接受數據中心蓋在自家附近，而57%的人明確表示反對。除了電力成本，民眾也對開發商與地方政府缺乏透明度的做法感到反感，甚至有受訪者批評政治人物在提供稅收優惠時過於神祕，未與地方充分溝通。

目前全美已有710座營運中的數據中心，另有超過千座計畫正在進行。面對民間反彈聲浪，已有14個州政府正考慮暫緩新的數據中心建案。隨著期中選舉臨近，AI基礎設施對民生經濟與勞動力市場的影響，已成為選民關注的焦點議題。

原文出處：美國人怕電費漲！民調顯示多數反對在自家附近興建AI數據中心

本文由AI協作，經編輯審核後發布