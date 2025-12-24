美國人手頭吃緊！ 逾8成可能買二手貨當聖誕禮物

經濟壓力日增，美國消費者購買二手商品做為節日禮品者越來越多。

美國華爾街日報報導，在通貨膨脹和其他經濟壓力下，有越來越多的消費者，今年過聖誕節時，為了控制預算，購買二手商品做為聖誕禮物。（葉柏毅報導）

報導說，美國知名零售網站「eBay」，針對全美約1800名消費者進行調查，高達82%的受訪者表示，今年比去年更可能買二手貨當禮物。此外，「美國零售聯合會」針對全美8200名消費者進行的調查，也有類似結果，有近半的受訪者，表示今年可能買二手品當禮物，以節省開支。

報導指出，人們收到二手商品的禮物時，難免覺得有點奇怪，不過這對送禮者來說，確實可以紓緩經濟壓力。

美國多數消費者，之前都不願意收送二手禮物，有民眾認為，收到二手貨禮物，對他們來講是一種侮辱。不過如今情況改變，逛舊貨店越來越受歡迎，不少賣二手商品的公司，一直致力消除人們對買二手商品的刻板印象，確保旗下門市的商品陳列有序、乾淨整潔、燈光明亮。