美國人把「熱量炸彈」當早餐 營養師揭原因

台灣麥當勞停賣9年的奶昔，19日上午正式回歸，吸引民眾搶排，評價好壞參半。營養師黃品瑄分享，美國麥當勞奶昔雖然不算大杯，但熱量高達430大卡，還含50克精緻糖，多數美國人把這種「熱量炸彈」當早餐吃。而根據台灣麥當勞官網公告，香草、草莓口味的奶昔，熱量均約123大卡，糖份4克。

黃品瑄分享，她排了3小時才買到奶昔，實際喝完的感覺是「融化的冰淇淋」。她以美國麥當勞為例，奶昔小小一杯，熱量高達430大卡，還含50克精緻糖。

曾有網路文章介紹，奶昔之所以熱量這麼高，因不少美國人把奶昔當成普通飲料；奶昔在當地賣最好的時段是早上上班時間，美國人習慣開車通勤，在車上吃早餐既不方便又容易把手弄髒，奶昔既有飽足感，又能邊開邊吃，甚受歡迎。

台灣麥當勞奶昔相對沒那麼誇張，根據官網顯示，不論香草口味或草莓口味，熱量都是123大卡左右，含糖量也僅有4克。這次重新上架的產品，顯然已針對在地消費者口味進行調整。

